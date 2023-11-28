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«Динамо» и «Зенит»: бои без правил

«Динамо» и «Зенит» обменялись провокационными шутками перед кубковым матчем
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
6 августа. «Зенит» — «Динамо» (2:3).
Фото ФК «Зенит»
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Константин Алексеев — о самом интригующем кубковом четвертьфинале.

Вывеска «Динамо» — «Зенит» уже давно гарантирует горячие эмоции. Немногие помнят, как в 80-90-е фанаты селились друг у друга на выездах, в обнимку фотографировались и ходили на футбол. Зато легко назовут и многочисленные драки, одна из которых закончилась летальным исходом, и историю с петардой под ногами Шунина, и удар в лицо Гранату от человека по прозвищу Гулливер прямо на поле стадиона «Петровский», и много чего еще, включая баннеры за гранью фола.

Футболисты &laquo;Динамо&raquo; радуются победе над &laquo;Зенитом&raquo;. «Динамо» в Питере: дубль неудержимого Тюкавина, трансформация от Лички

В последние годы градус чуть снизился, но сейчас клубы словно задались целью так раскрутить встречу между собой, чтобы ноги сами понесли болельщиков на трибуны. Благо никаких дополнительных разрешающих документов в Кубке оформлять не надо.

Есть ощущение, что «Динамо» и «Зенит» умышленно подливают масла в огонь, привлекая к матчу больше внимания.

Член совета директоров бело-голубых Дмитрий Гафин в ответ на пару уколов босса сине-бело-голубых Александра Медведева в сторону «Спартака» и ЦСКА сказал в субботу: «Мы относимся с уважением ко всем соперникам. Особенно хорошо — к Петербургу, который основал москвич. Такой город не можем не уважать».

Панч члена правления «Зенита» Андрея Аршавина не заставил себя ждать. «Петербург ответил взаимной помощью и отправил в Москву целый десант своих сотрудников, чтобы поднять «Динамо» со дна. Даже мне пришлось на базу бело-голубых приехать, чтобы их проклятье снимать, заразить духом победителя, сами не ожидали, как быстро сработало — вот уже на третье место поднялись», — процитировал Аршавина Sport24.

Андрей Аршавин.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Интересно, что, по данным «СЭ», экс-футболист «Зенита» и лондонского «Арсенала», проходивший тренерскую стажировку в «Динамо» у Марцела Лички в октябре, снова обратился с подобной просьбой. Только уже не для себя, а для специалистов питерской академии. Москвичи согласились — треш-ток не отменяет рабочих отношений между клубами.

В понедельник же днем соцсети бело-голубых призвали в матче с невским клубом «поддержать динамовцев всей страной». Ответка прилетела стремительно: «Зенит» в своих медиа предложил «нажать на жемчужину», после чего пользователю сообщалось, что он «опустился на дно». А заодно видел пасхалку с отсылом к пошлой фанатской кричалке оппонентов бело-голубых. Время такое — в медиавойнах все средства становятся хороши, но хотелось бы больше изящества.

Впрочем, в любом случае разогрев выходит огненным. Внимание публики обеспечено — уже продано более 15 тысяч билетов. В четвертьфинале Кубка России — это с большим отрывом самая интригующая пара, встречаются на данный момент первая и третья команды РПЛ.

Да, предстоит только первый раунд — ответная встреча пройдет в середине марта в Санкт-Петербурге. Да, даже в случае поражения по итогам двух игр неудачник не покинет турнир окончательно, а отправится в Путь регионов. Но все это никак не понижает накал разогрева в стиле лучших трештокеров от ММА и бокса.

В премьер-лиге в эмоциональном августовском матче на «Газпром Арене» сильнее оказалось «Динамо» — 3:2. Чем на фоне резкого «обмена любезностями» ответит «Зенит» в среду в Москве?

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
29 нояб, 18:15. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Зенит

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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