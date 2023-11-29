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Кубок России

Сегодня, 22:10

«Соперник наказал нас за неосторожные действия». Пресс-конференция тренеров «Зенита» и «Динамо»

Личка и Семак подвели итоги матча «Динамо» — «Зенит» в Кубке России
Гоша Чернов
Корреспондент
Марцел Личка и Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сергей Семак и Марцел Личка ответили на вопросы после матча.

В первом матче четвертьфинала FONBET Кубка России московское «Динамо» дома обыграло «Зенит» со счетом 1:0. На 69-й минуте бело-голубые остались в меньшинстве после удаления Хорхе Карраскаля, но на 74-й минуте единственный мяч забил Федор Смолов. Ответная игра состоится 12 марта в Санкт-Петербурге.

Сергей Семак: «Трансферные слухи? Человек 20 должны пополнить «Зенит»!

— Зимний футбол. Обе команды старались играть осторожно, использовать пространство. Но так получилось, что «Динамо» смогло наказать нас за наши неосторожные действия, а мы не смогли создать достаточно моментов, чтобы забить и победить.

— Что вы вкладываете в понятие «зимний футбол»?

— Более осторожный. Больше простых действий, больше длинных передач. Мяч на морозе мерзнет, у него появляются другие свойства. Элементы, связанные с передачами, не всегда приносят тот результат, который хотели бы игроки. В этом отношении футбол был больше зимним.

— Ответный матч пройдет через три месяца. Как это повлияет на противостояние?

— Сложно представить, что будет. Может, будет другая команда или другой тренер. Поживем -увидим. За недельку до ответного матча можно было бы говорить о нем.

Федор Смолов радуется голу в&nbsp;ворота &laquo;Зенита&raquo;. Смолов — отец! Вышел — и через минуту принес «Динамо» победу над «Зенитом» в меньшинстве

— Скоро откроется трансферное окно. Следите ли вы за Ариасом и Артуром, о которых пишут в прессе?

— По поводу трансферных новостей — человек 20 должны пополнить «Зенит»! Слухов много, но не нужно их комментировать. Почему? Потому что тогда надо каждый слух комментировать. Будет необходимость — усилимся.

— Сегодня не смог сыграть Вендел, и, по сути, в центре полузащиты осталось два игрока, чем «Динамо» часто пользовалось. Почему решили выйти с парой в полузащите и с тройкой в нападении, а не наоборот?

— И Мостовой, и Изидор неплохо смотрелись в прошлой игре. Мы выбрали футболистов, которые находятся в неплохом состоянии. Плюс погодные условия. Но, к сожалению, достаточно много было брака, и мы не сумели реализовать свои моменты.

— Не было желания поберечь игроков?

— Мы отталкиваемся от ситуации. Конечно, чемпионат всегда в приоритете, но мы сыграли не самый энергозатратный матч с «Сочи», было время на восстановление. А следующий матч через три дня — этого достаточно для того, чтобы быть в тонусе. Не вижу проблем. На групповом этапе — да, времени на восстановление не хватало. Сейчас есть возможность играть основным составом, что мы и делаем.

— У «Динамо» не играли два основных правых защитника — Даса и Бессмертный. Не рассматривали ли вариант с Круговым слева и, к примеру, Фернандесом справа?

— Марио много пропустил и не готов играть весь матч. Потихоньку внедряем его в игру, даем почувствовать ритм, так как он пропустил много. Ну а слева у нас были и Мостовой, и Изидор, быстрые игроки, которые должны были атаковать пространство. Но, думаю, у них не самая удачная игра.

— Когда Марио сможет играть больше?

— Игра так складывалась, что было сложно проявить себя. И времени не так много было. Хорошо, что он наконец-то сыграл. Это важный для нас футболист, в следующем матче, думаю, сыграет больше.

Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Марцел Личка: «Не было 11 индивидуальностей — все работали как один»

— Думаю, матч был равным. Каждый хотел навязать свою игру. Хорошо играли защитники обеих команд, ждали ошибку соперника, которую можно было бы использовать. В первом тайме был хороший момент у Тюкавина, у соперника — когда бил Изидор. Очень рад, что мы взяли матч терпением. Отработали как команда. Не было 11 индивидуальностей — все работали как один. В меньшинстве нам получилось забить — бонус за нашу игру. Но это пока только первый тайм. Маленький шаг вперед сделан, но соперник очень сильный.

— Вы говорите, что соперник был сильным. Что полезного вы для себя почерпнули?

— Во втором тайме матча с ЦСКА сказались индивидуальные качества игроков. Отлично работала наша защита: пара Бальбуэна — Фернандес очень хорошо взаимодействовала вместе, Паршивлюк сильно помогает нам опытом. Плюс концентрация, дисциплина. Никто не ждет ни секунды после потери мяча и не думает, что же делать. Хорошая коммуникация между футболистами — у Лаксальта, у Фомина. Мы показали, что умеем играть под давлением, выходить из-под прессинга через короткий пас. Сегодня трава была высоковата, мяч катился медленнее. Для нас лучше, когда она короче, но я понимаю, что погода в Москве отличается от погоды на юге Испании.

Константин Тюкавин и&nbsp;Клаудиньо. «Динамо» победило «Зенит»: Смолов забил в меньшинстве. Онлайн-трансляция матча Кубка России

— Кого бы вы выпустили на поле, если бы не удаление?

— Сто процентов раньше вышел бы Чавес. Но, честно говоря, не знаю. Когда все игроки здоровы, когда все идет хорошо, менять никого не хочется. Я и так заменил Тюкавина только потому, что он получил удар по колену, вышел Смолов. Я обычно не планирую замены, потому что планы очень быстро меняются.

— Через несколько дней следующий матч чемпионата. Вы наигрываете один и тот же состав?

— Есть высокий шанс, что этот состав сыграет и в следующем матче. Я уверен, что эта команда физически находится на хорошем уровне. Но нам надо переключиться быстро головой. Мы обыграли ЦСКА, «Зенит» — хорошо, спасибо. Но приезжает «Рубин», потом матч с «Факелом», которые в первом круге отобрали у нас очки. Надо быть такими, как сегодня, — дисциплинированными, терпеливыми. И обязательно забить, потому что с реализацией у нас не все хорошо.

Сергей Семак
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
Марцел Личка
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