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Кубок России

Сегодня, 21:20

Смолов — отец! Вышел — и через минуту принес «Динамо» победу над «Зенитом» в меньшинстве

«Динамо» обыграло «Зенит» в Кубке России благодаря голу Смолова
Гоша Чернов
Корреспондент
Федор Смолов радуется голу в ворота «Зенита».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бело-голубые снова обыграли петербуржцев в FONBET Кубке России.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
29 нояб, 18:15. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
1:0
Зенит

Взаимная прожарка

У «Динамо» и «Зенита» богатая история взаимоотношений. Некоторые ее страницы без преувеличения уродливы и страшны — достаточно вспомнить кровавое побоище 2000 года или печально известный баннер о Льве Яшине. Проще говоря, болельщики этих команд относятся друг к другу как минимум прохладно, как максимум — враждебно.

Из-за всем известной подоплеки матчи между «Зенитом» и «Динамо» не нуждаются в разогреве. Но накануне, прямо скажем, не самой важной встречи сезона в FONBET Кубке России в соцсетях было горячо. Представители клубов и пресс-службы в официальных Telegram-каналах обменивались подколами разной степени остроты.

Будем откровенны, некоторые шутки вполне могли обидеть болельщиков других клубов, потому что содержали в себе отсылки к знаменитым оскорбительным кричалкам. Но таковы уж ценности момента. Да и в сравнении с недавними выходками главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова и форварда «Краснодара» Джона Кордобы такой троллинг выглядит относительно безобидно.

Матч пониженной ответственности

Не сомневаюсь, что клубы делали это осознанно и согласованно. Да, подобное ребячество не всем могло понравиться, учитывая сложные отношения между фанатами, но главного «Динамо» и «Зенит» добились: внимание к рядовой игре приковано, и болельщики в не самое удобное время морозного буднего дня привлечены на стадион.

Почему игра рядовая? Все просто: формат Кубка, как и в прошлом году, подразумевает право на ошибку, а в плей-офф Пути РПЛ еще и двухраундовая система. Кроме того, в этом сезоне первый и ответный матчи 1/4 финала разделяют целых три с лишним месяца. Для футбола это громадный срок, и главный тренер «Зенита» Сергей Семак уже негодовал по данному поводу.

Сильнейшие составы

Но противостояние принципиальное, так что команды отнеслись к нему соответствующе. Стартовый состав «Динамо» без всяких оговорок был боевым: с первых минут появился Шунин, который заодно догнал Льва Яшина по числу матчей за бело-голубых, а также Нгамале и Карраскаль, усилившие игру «Динамо» во втором тайме матча с ЦСКА. В остальном — те же фамилии, что выходили в основе на субботнее дерби.

Сергей Семак тоже обещал, что выпустит на поле сильнейших. Не солгал: все, кто был полностью здоров, появились на поле. Мантуан и Кассьерра травмированы, Караваев и Марио Фернандес не до конца готовы, а Вендел приболел. Вычитаем и Кержакова, вместо которого в Кубке играет Адамов, и получаем состав «Зенита» на матч с «Динамо».

Тягучий первый тайм

Разогрев в соцсетях получился достойным, но от мороза игроков это все равно не спасло. Брака в матче хватало, да и пауз тоже — только в первом тайме на газоне оказывались Барриос и Нгамале. Опасных моментов долго не было, хотя по движению к игрокам вопросов не возникало — видимо, грелись. Особенно поразила активность Карраскаля, который регулярно опускался вглубь в поисках мяча (как и Тюкавин). Семак решил не добавлять дополнительного центрального полузащитника, так что динамовцы пользовались отсутствием Вендела и пространством в середине поля.

Константин Тюкавин и&nbsp;Клаудиньо. «Динамо» победило «Зенит»: Смолов забил в меньшинстве. Онлайн-трансляция матча Кубка России

Игру должно было взбодрить что-то неординарное, так и произошло — после «марсельской рулетки» Скопинцева на углу чужой штрафной матч оживился. Плотный удар в угол удался Тюкавину, выбегал один на один Сергеев (правда, попал в офсайд). Под конец тайма издали неплохо били Изидор и Скопинцев, но все это можно считать голевыми моментами лишь с натяжкой. Хотя Тюкавин прямо перед перерывом имел шанс, но Адамов выручил «Зенит».

Удаление Карраскаля и шикарная голевая атака

После перерыва гости прибавили, но их активность на старте тайма напоминала лишь пристрелку. Продолжения не последовало, хотя оно было бы логично: на 69-й минуте вторую желтую карточку получил Карраскаль, и «Зенит» оказался в большинстве. Предупреждение, впрочем, выглядело спорным, однако ВАР, как известно, подсказывает главному арбитру только по прямым красным.

Сразу же после этого эпизода Изидор мог открыть счет, но замкнуть прострел француз не смог. А вот у Смолова получилось.

С момента удаления Карраскаля не прошло и пяти минут, как «Динамо» вышло вперед. Причем сделал гол Смолов, который лишь за минуту до него появился на поле вместо Тюкавина. Федор показал волшебство: эффектным движением бросил в прорыв Нгамале, а затем сам замкнул атаку. Естественно, отпраздновал он гол так, как делают все новоиспеченные папы, — это же первый гол Смолова в звании отца.

После забитого мяча Марцел Личка ожидаемо опустил линию обороны и скомандовал команде оберегать преимущество — логично, вдесятером о большем мечтать было сложно. И у «Динамо» получилось выстоять — «Зенит» в последние минуты предсказуемо безраздельно владел мячом, но создать ничего существенного не сумел.

Бело-голубые взяли первый раунд, второй — в марте 2024 года.

Федор Смолов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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