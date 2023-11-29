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У «Динамо» и «Зенита» богатая история взаимоотношений. Некоторые ее страницы без преувеличения уродливы и страшны — достаточно вспомнить кровавое побоище 2000 года или печально известный баннер о Льве Яшине. Проще говоря, болельщики этих команд относятся друг к другу как минимум прохладно, как максимум — враждебно.
Из-за всем известной подоплеки матчи между «Зенитом» и «Динамо» не нуждаются в разогреве. Но накануне, прямо скажем, не самой важной встречи сезона в FONBET Кубке России в соцсетях было горячо. Представители клубов и пресс-службы в официальных Telegram-каналах обменивались подколами разной степени остроты.
Будем откровенны, некоторые шутки вполне могли обидеть болельщиков других клубов, потому что содержали в себе отсылки к знаменитым оскорбительным кричалкам. Но таковы уж ценности момента. Да и в сравнении с недавними выходками главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова и форварда «Краснодара» Джона Кордобы такой троллинг выглядит относительно безобидно.
Не сомневаюсь, что клубы делали это осознанно и согласованно. Да, подобное ребячество не всем могло понравиться, учитывая сложные отношения между фанатами, но главного «Динамо» и «Зенит» добились: внимание к рядовой игре приковано, и болельщики в не самое удобное время морозного буднего дня привлечены на стадион.
Почему игра рядовая? Все просто: формат Кубка, как и в прошлом году, подразумевает право на ошибку, а в плей-офф Пути РПЛ еще и двухраундовая система. Кроме того, в этом сезоне первый и ответный матчи 1/4 финала разделяют целых три с лишним месяца. Для футбола это громадный срок, и главный тренер «Зенита» Сергей Семак уже негодовал по данному поводу.
Но противостояние принципиальное, так что команды отнеслись к нему соответствующе. Стартовый состав «Динамо» без всяких оговорок был боевым: с первых минут появился Шунин, который заодно догнал Льва Яшина по числу матчей за бело-голубых, а также Нгамале и Карраскаль, усилившие игру «Динамо» во втором тайме матча с ЦСКА. В остальном — те же фамилии, что выходили в основе на субботнее дерби.
Сергей Семак тоже обещал, что выпустит на поле сильнейших. Не солгал: все, кто был полностью здоров, появились на поле. Мантуан и Кассьерра травмированы, Караваев и Марио Фернандес не до конца готовы, а Вендел приболел. Вычитаем и Кержакова, вместо которого в Кубке играет Адамов, и получаем состав «Зенита» на матч с «Динамо».
Разогрев в соцсетях получился достойным, но от мороза игроков это все равно не спасло. Брака в матче хватало, да и пауз тоже — только в первом тайме на газоне оказывались Барриос и Нгамале. Опасных моментов долго не было, хотя по движению к игрокам вопросов не возникало — видимо, грелись. Особенно поразила активность Карраскаля, который регулярно опускался вглубь в поисках мяча (как и Тюкавин). Семак решил не добавлять дополнительного центрального полузащитника, так что динамовцы пользовались отсутствием Вендела и пространством в середине поля.
Игру должно было взбодрить что-то неординарное, так и произошло — после «марсельской рулетки» Скопинцева на углу чужой штрафной матч оживился. Плотный удар в угол удался Тюкавину, выбегал один на один Сергеев (правда, попал в офсайд). Под конец тайма издали неплохо били Изидор и Скопинцев, но все это можно считать голевыми моментами лишь с натяжкой. Хотя Тюкавин прямо перед перерывом имел шанс, но Адамов выручил «Зенит».
После перерыва гости прибавили, но их активность на старте тайма напоминала лишь пристрелку. Продолжения не последовало, хотя оно было бы логично: на 69-й минуте вторую желтую карточку получил Карраскаль, и «Зенит» оказался в большинстве. Предупреждение, впрочем, выглядело спорным, однако ВАР, как известно, подсказывает главному арбитру только по прямым красным.
Сразу же после этого эпизода Изидор мог открыть счет, но замкнуть прострел француз не смог. А вот у Смолова получилось.
С момента удаления Карраскаля не прошло и пяти минут, как «Динамо» вышло вперед. Причем сделал гол Смолов, который лишь за минуту до него появился на поле вместо Тюкавина. Федор показал волшебство: эффектным движением бросил в прорыв Нгамале, а затем сам замкнул атаку. Естественно, отпраздновал он гол так, как делают все новоиспеченные папы, — это же первый гол Смолова в звании отца.
После забитого мяча Марцел Личка ожидаемо опустил линию обороны и скомандовал команде оберегать преимущество — логично, вдесятером о большем мечтать было сложно. И у «Динамо» получилось выстоять — «Зенит» в последние минуты предсказуемо безраздельно владел мячом, но создать ничего существенного не сумел.
Бело-голубые взяли первый раунд, второй — в марте 2024 года.