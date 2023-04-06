Три неназначенных пенальти, грубая ошибка Песьякова и драма в серии пенальти. «Краснодар» выбил «Ростов» из Кубка

Было эпично!

В FONBET Кубке России было уже немало горячих встреч — но матч «Ростова» и «Краснодара», известный как южное дерби, обещал быть особенным. Команды не только набрали топ-форму (банда Владимира Ивича недавно оторвалась в Химках, где победа 6:0 стала последней в подмосковной карьере Спартака Гогниева, а ростовчане вообще идут вторыми в РПЛ), но и имеют богатое прошлое: в 2014 году желто-синие обыграли «быков» в финале Кубка России, впервые в своей истории завоевав этот трофей.

О реванше перед матчем в Краснодаре говорили постоянно. «Мы очень хотим выиграть Кубок России, завоевать первый трофей в истории клуба. Понимаем, что будет непросто в матче с «Ростовом», команда очень организованная, боевитая и с хорошими исполнителями, но и мы постепенно привыкаем к требованиям тренера, находим свой футбол и готовы играть на победу», — уверял Александр Черников.

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Ивич выпустил сильнейшую обойму. А вот Валерий Карпин решил провести небольшую ротацию и оставил в запасе несколько основных игроков — Максима Осипенко, Хорена Байрамяна и Николая Комличенко.

Атмосфера — классическое кубковое дерби

О том, что на трибунах будет огонь, стало ясно еще за несколько часов до игры — болельщики ростовчан с утра заполнили улицы Краснодара. Хозяева не уступали — и уже за два часа до игры в парке Галицкого было не протолкнуться.

На стадион пришли 26 тысяч зрителей — сектор «Ростова» заполнился до отказа (плюс многие болельщики рассеялись по центральным трибунам). А фанаты «Краснодара» не только собрались в полном составе, но и подготовили перформанс, растянув огромный баннер. Игроки, как и судьи, наверняка ощущали давление — трибуны вели себя действительно активно.

Грубая ошибка Песьякова

«Ростов» начал с давления — и несколько раз был близок к голу. Тем неожиданнее счет открыл «Краснодар» — Сергей Песьяков неудачно разыграл мяч с ближним защитником, сделав подарок Сперцяну, и не успел вернуться в ворота. Для гостей это стало большим ударом — казалось, психологически подсел голкипер «Ростова», а полевые игроки минут на десять просто забыли про атаку. Инициатива перешла к «Краснодару».

Кстати, для Сергея это уже не первая грубая ошибка в сезоне — ранее они с Мелехиным привезли похожий гол в матче против «Пари НН»; да и в игре за сборную против Ирака Песьяков организовал два неприятных эпизода. Но тогда подстраховали защитники.

Все решилось в серии пенальти — как в 2014 году

Владислав Безбородов, кажется, решил пойти на рекорд — в матче с участием «Ростова» он собрал хет-трик из неназначенных 11-метровых: один в первом тайме и два во втором. При этом все пенальти предполагались в ворота «Краснодара» за неосторожную игру в штрафной — однако ВАР не подтвердил ни один из спорных эпизодов.

После того как усилиями Романа Тугарева «Ростов» сравнял счет (команда Карпина разыграла классную комбинацию), команды больше отличиться не смогли. Победителя пришлось выявлять в серии пенальти, где отличились все, кроме Прохина — он явно не справился с волнением и запустил мяч на верхние ряды.

«Краснодар» выбивает «Ростов» из Кубка России и отправляется во второй этап полуфинала Пути регионов! Также на этой стадии сыграют «Акрон», «Спартак» и «Крылья Советов».

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Следующий матч FONBET Кубка России «Краснодар» проведет 19 апреля против «Крыльев Советов». Букмекерская компания ФОНБЕТ считает «быков» фаворитами противостояния: на их выход в следующую стадию турнира уже сейчас можно поставить с коэффициентом 1.38, что приблизительно 72% вероятности. На проход самарцев котировка — 3.05 (28%).