«Зенит» страдает без Кассьерры, «Динамо» творит историю, у «Спартака» выходной. Итоги первых матчей плей-офф Кубка

Обозреватель «СЭ» — об итогах первых матчей плей-офф Кубка России и перед 17-м туром РПЛ.

Слабые люди после красной Карраскалю сломались бы. Динамовцы показали, что они — сильные

Уже по одному факту, что в среду вечером Антон Шунин сравнялся по числу проведенных за «Динамо» матчей со Львом Яшиным, было понятно: в кубковой встрече с «Зенитом» нас ждет история. Вот только какая?

Вратарь бело-голубых в такой игре не имел права дрогнуть и засушил с чемпионом России пяти последних лет «сухарь». Другое дело, что для этого Шунину не пришлось отбивать ни одного мяча! Удивительно, что уже не в групповом турнире, а в игре плей-офф Кубка «Зенит» не нанес в створ его ворот ни единого удара. И вообще был откровенно беззуб. Достаточно сказать, что за двадцать с лишним минут, которые петербуржцы провели в большинстве, они не создали вообще ничего похожего на голевой момент.

Я решил подсчитать количество касаний, которые в этом последнем отрезке матча, проведенном при численном преимуществе, зенитовцы сделали в чужой штрафной. Не записывал, так что могу и ошибаться, — но не вспомню ни одного. Низом не разыгрывалось ничего. Все навесы были сняты обороной «Динамо» — пара центральных защитников Бальбуэна — Фернандес царила в воздухе и сыграла безупречно. Притом что в меньшинстве и Смолов забил, и Бителло в прессинге едва не поймал Дениса Адамова на ошибке...

Очень рад за Марцела Личку, который, всегда находясь на позитиве и преодолевая многоголосый первоначальный скепсис, строит команду. Если бы этот процесс не шел, невозможно было бы обыграть основу «Зенита» (да, без заболевшего Вендела и травмированного Матео Кассьерры, но все равно основу) второй раз за сезон, к тому же забив победный мяч в несправедливо полученном меньшинстве.

Слабые духом люди, которые везде ищут заговоры и думают об оправданиях, а не о деле, сломались бы после второй желтой Хорхе Карраскалю. «Динамо» же, и без того собранное, сконцентрировалось до предела и забило великолепный мяч.

Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Супергол Смолова снова показал: жизнь — лучший драматург

То, что в начале голевой атаки сделал Федор Смолов, менее чем минутой ранее (специально подсчитал — между свистком Павла Кукуяна к продолжению игры и голом прошло 56 секунд) вышедший на замену, — это настоящая красота и мировой уровень. Как бы кто-то из вас ни начал за такие слова надо мной смеяться.

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Повторяю: мировой уровень. Я просто глазам не поверил, когда это увидел. Чистый восторг! А потом еще и самому эту атаку завершить... И покачать воображаемую люльку с родившимся на днях первенцем... И чтобы этот гол стал решающим — и не с кем-то, а с «Зенитом»... Мама дорогая, какой сюжет!

Ну, реально же, жизнь — лучший драматург. Смолов этим голом написал важную главу в своей футбольной истории. Может, и в истории «Динамо», если его мяч поможет команде пройти дальше. А там — как знать...

Когда видишь такие атаки и голы, понимаешь, что российский футбол — все еще жив и способен восхищать. Несмотря на отсутствие еврокубков и официальных матчей сборной, несмотря на множество внутренних проблем. 17 с лишним тысяч зрителей в Петровском парке, не сомневаюсь, будут вспоминать этот мяч Смолова еще долго. А кто-то и всегда.

Понятно, что ответный матч в Санкт-Петербурге пройдет аж через три месяца, и там все может быть совсем иначе. Но «Динамо», в чемпионате уже единолично идущее третьим и отстающее от лидера, «Зенита», на пять очков (далеко не космический перевес для 16 туров), показало, как прогрессирует. Желаю продолжать в том же духе.

И, наверное, это был первый матч, когда «Динамо» Лички показало настоящий баланс против мощного соперника, не просев ни впереди, ни сзади. В прошлом туре с ЦСКА бело-голубые одержали красивую волевую победу, но не следует забывать, что в первом тайме они запросто могли проигрывать крупно и потерять все шансы отыграться. Так действовать в обороне, как в те 45 минут, солидной команде нельзя. А вот как в кубковой встрече с «Зенитом» — можно и нужно.

В наступающем туре «Динамо» сыграет дома с «Рубином», и это один из сложнейших соперников в нынешней РПЛ. После домашнего поражения 0:2 от «Краснодара» в десятом туре казанцы в следующих шести не пропустили ни одного мяча! Пять побед, ничья, соотношение мячей 6:0 на этом отрезке — это, конечно, не говорит в пользу казанской атаки (всего один мяч в среднем за игру), но заставляет поражаться: что же это за оборона такая? В начале сезона команда Рашида Рахимова пропускала все, что можно и нельзя себе представить. И как можно было прямо по ходу чемпионата до такой степени забетонировать свои ворота — представлению поддается с трудом.

«Зенит» же сейчас встретится в Москве с «Локомотивом», и команды будут находиться примерно в равных условиях. В том смысле, что обе в Кубке играли в гостях (правда, железнодорожники — на день раньше) и обе — в составах, близких к обычному стартовому. Ни сине-бело-голубые, ни красно-зеленые не стали идти на масштабную ротацию — разве что у того же «Локо» шанс получили те, кто заслужил его по матчу в Самаре: Рифат Жемалетдинов и Тимур Сулейманов, вышедшие тогда со скамейки. Последний сделал дубль, показав, что умеет пользоваться редкими шансами, которые ему предоставляются. А это с учетом ответного домашнего матча дает железнодорожникам больше шансов.

Петербуржцы же показали некоторое непонимание, как играть без Кассьерры. Это вечная проблема любой команды, в которой есть стабильно забивающий форвард — и вдруг она остается без него. «Локомотив» же отыгрался у «Балтики», но осадок от упущенной в добавленное время уверенной победы над «Крыльями Советов», думаю, у команды остался. Более чем нервная реакция Михаила Галактионова и Дмитрия Баринова после самарской игры говорит о взвинченности красно-зеленых, но в какую сторону она сработает против «Зенита» — предположить пока сложно.

Фото ФК «Спартак»

Невнятный настрой «Спартака», с таким лучше вообще не играть

Полярное ощущение по сравнению с «Динамо» осталось от «Спартака», который непонятно зачем выходил на оренбургскую синтетику. С таким настроем вообще не надо никуда лететь и нигде играть! Причем в соперниках был второй состав «Оренбурга». Повторяю: второй состав «Оренбурга». Без аргентинцев во главе с Лукасом Верой, без тех, кто украшает игру одного из аутсайдеров РПЛ. Команды, которая после нашумевшей победы над «Зенитом» в шести последних встречах набрала три очка, ни разу не выиграв.

И этот второй состав «Оренбурга» «возил» игроков обоймы «Спартака» (только юный Максим Лайкин дебютировал, но к нему какие вопросы?) весь первый тайм так, что за красно-белых было чудовищно стыдно. Только за стартовую четверть часа — перекладина Степана Оганесяна, чистый пенальти на Юрии Ковалеве (наступивший ему на ногу Никита Чернов даже не спорил) с голом, шесть фолов у «Спартака», ноль — у «Оренбурга».

А дальше — безоговорочное удаление Олега Рябчука за лишение явной возможности забить гол (раньше это называлось фолом последней надежды), сейв Александра Селихова в упор от эквадорца Куэро Паласио, ошибка того же Селихова и промах по пустым того же Куэро (правда, там была рука и гол бы, скорее всего, отменили, но не суть). «Спартак» же в первом тайме не создал вообще ничего. Его просто не было.

До передней линии (Александра Соболева с Михаилом Игнатовым) мяч просто не долетал. В середине поля Кристофер Мартинс с Наилем Умяровым играли так, что лучше бы команда вышла на поле вдевятером. Каждый второй их пас был или сопернику, или в аут. Тео Бонгонда превратился в какого-то другого человека по сравнению с тем, что приходил в команду.

И не надо кивать на синтетику. В это время года она уж точно лучше того, на что «Спартак» выходил в Воронеже и Калининграде. Мяч катился, не застревал, играть можно было вполне. Только футболисты почему-то были не в настроении это делать.

И я в данном случае не хочу оттаптываться на Гильермо Абаскале. Когда футболисты выходят на поле валять дурака, они тоже должны нести за это ответственность. Это были те самые девочки, какими назвал своих футболистов после одного из недавних матчей Валерий Карпин.

Фото ФК «Спартак»

Соболев снова «дельфинит»

А добил меня в концовке игры Соболев очередным приглашением в дельфинарий. Александр, ну сколько можно! Все же вас уже прекрасно знают. И не укажут на точку, даже когда фол реально будет. Вы сами все для этого сделали. Но то, что отдал Титкову приз лучшему игроку матча (за Соболева с какого-то перепугу проголосовали болельщики), — тут молодец. Дуализм Соболева — вечная тема этой колоритной и неоднозначной личности.

Сравняй после всего этого Чернов на последней добавленной ударом с метра головой, это было бы полнейшей несправедливостью. И ее не случилось. В испанском тренерском дерби Давид Деограсия должен был в этот день обыграть Абаскаля — и сделал это.

В ответном матче все может быть иначе, и 0:1 — явно не тот счет, который подводит под монастырь. А пока в исполнении «Спартака» было категорическое безобразие. Не знаю, увеличится ли после него давление на Абаскаля, которое спало за последнее время, но поездка в Грозный в эти выходные обретает для тренера большее значение, чем если бы в Оренбурге красно-белые победили. Потому что, как известно, запоминается последнее — а до конца футбольного года осталось уже совсем немного. Тот же «Ахмат», которому нечего терять, и прием «Крыльев Советов».

Самарцы, отдыхавшие в середине недели, съездят в Сочи и продолжат конкурировать за место в тройке с «Динамо», ЦСКА, «Локомотивом» и «Спартаком». А «Краснодар» без сглупившего Джона Кордобы примет «Оренбург». И я не думаю, что команда Деограсии сможет оказать южанам большое сопротивление. Победы над фаворитами часто оказывают на средние и слабые команды губительное воздействие — ровно это и произошло с «Оренбургом» после «Зенита». А здесь еще сыграет и крайняя злость «Краснодара» по поводу его предыдущего бездарного выступления в Екатеринбурге. Плюс играют «быки» дома. Так что шансов у «Оренбурга» на выезде у впервые за много туров потерявшей лидерство команды не вижу.

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