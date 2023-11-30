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Кубок России

Сегодня, 14:30

Симуляция «Спартака» Абаскаля. От удачи до позора

Дмитрий Егоров
Автор отдела футбола
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Фото ФК «Спартак»
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Предельно критический взгляд обозревателя «СЭ» на происходящее в красно-белой команде.

Мнение

«Оренбург» — «Спартак». Матч Кубка России. Счет 1:0 в пользу хозяев. Александр Соболев вбегает в штрафную, делает ложный замах, убирает мяч под себя и падает, поджимая ноги. Гримасничая при этом так, будто его голени разорвало в клочья.

Но разрыва нет. Фола нет. Контакта нет. Да и соперника рядом уже тоже нет. Зато есть ворота, по которым можно было пробить. Есть партнеры, которым можно отдать пас. Есть масса вариантов, которые время от времени приносят пользу в футболе, но Соболев выбрал симуляцию.

Игровой эпизод в&nbsp;матче &laquo;Оренбург&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. По снегу «Спартак» играл лучше. Красно-белые уступили «Оренбургу» в Кубке

Но на кого рассчитан этот номер, если в метре стоит судья? На кого, если в специальной комнате сидит видеоассистент и рассматривает эпизод в замедленном и укрупненном формате? На кого, если тебя, подлеца в моменте, будет поливать любой адекватный зритель и даже болельщик «Спартака»?

На идиота. Вот ответ. Симуляция Соболева рассчитана на идиота. На идиота в поле. На идиота в ВАР. На идиота в СМИ. На идиота на трибуне. На идиота у телевизора. На идиота в КДК. На мир и сообщество, где кругом идиоты, которые не способны ни видеть, ни слышать, ни оценивать.

Александр Соболев (в центре) а матче против «Оренбурга»
Александр Соболев (в центре) а матче против «Оренбурга».
Фото ФК «Спартак»

Впрочем, а разве сам сегодняшний «Спартак» Абаскаля — не точно та же симуляция? Не такая вопиющая и позорная, но чем-то похожая. Разве попытки показать, что у тренера с игроками прекрасное взаимопонимание и доверие, — не ложный номер? Разве тот же Соболев «в запасе по тактическим соображениям» и то травмированный, то больной Джикия — не финт ушами? Разве натужные победы над «Балтикой» и «Ростовом» — преображение? Разве все трансферы — удачные? Разве светлое будущее богатейшего клуба в этом сезоне — правда?

Да, симуляция, повторимся, не такая уж вопиющая. На нее можно купиться. И тем, кто на поле. И СМИ, и болельщикам. Можно поймать удачу, избежать резких движений, трат, ничего не менять и сохранить тренера и выбранный путь, изображая благолепие. Жаль только, что ВАР вовремя можно пользоваться лишь на поле, а вот в жизни его применяют только тогда, когда изменить уже ничего нельзя.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Гильермо Абаскаль. «Матч в Оренбурге показал: нам ни на секунду нельзя расслабляться». Абаскаль — о поражении «Спартака»

Александр Соболев
Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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