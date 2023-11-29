Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Осень
Путь регионов. Осень
Путь РПЛ. Весна
Путь регионов. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 20:30

ЦСКА остался в меньшинстве и снова увез из Ростова ничью

«Ростов» и ЦСКА сыграли вничью в матче Кубка России
Андрей Кузичев
Корреспондент
Игровой эпизод в матче «Ростов» — ЦСКА.
Фото ФК «Ростов»
Telegram Дзен
Как в чемпионате, разошлись миром.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
29 нояб, 18:15. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:1
ЦСКА

ЦСКА, иронизируя по поводу погоды и возможного форс-мажора, захватил в Ростов собственные красные мячи. Они, естественно, не потребовались, так как на берегах Дона армейцев встретили дождем. Только на стыке ноября и декабря лучше лишний раз подстраховаться. В том числе и в спортивном плане, создав задел перед ответным — уже весенним четвертьфиналом.

Валерий Карпин и&nbsp;Владимир Федотов. «Ростов» и ЦСКА сыграли вничью: Заболотный забил после автогола Набабкина. Онлайн-трансляция матча Кубка России

Потому и составы были совсем не такие, как на групповом этапе FONBET Кубка России. И если Валерий Карпин все же не отказался от мощной ротации и выбрал вариант, в котором в сравнении с последним туром чемпионата остались только Медведев, Лангович и Комличенко, то у Владимира Федотова все было наоборот. Акинфеев, Мендес и Чалов на скамейке, а на поле — вполне себе основной состав.

Тем не менее ростовчане и в кубковом сочетании выдали очень мощный старт с фирменным прессингом и скоростями, к которым красно-синие в дебюте оказались не совсем готовы. В этом плане показательны две атаки из центра штрафной. В первом случае мяч после удара настырного Щетинина прошел в сантиметрах от штанги. Во втором атаку успел заблокировать защитник.

Забил же «Ростов» в далеко не очевидной ситуации. Напротив, Мохеби выжал из нее даже больше, чем можно было предположить. Во-первых, выиграл на фланге у Мойзеса как в мощи, так и в скорости, что в РПЛ по силам не каждому. Во-вторых, когда мяч, казалось, покинет поле, иранец успел сделать передачу к площади ворот. Настолько неожиданную, что к ней не успели ни Тороп, ни Виллиан Роша, ни изначальный адресат в лице Комличенко. Зато совместными усилиями они дезориентировали Набабкина, от которого мяч отлетел в опустевшие ворота.

И ведь желто-синие вполне могли развить успех, однако держать взятый со стартового свистка темп даже один тайм без пауз невозможно. Игровую аритмию никто не отменял, и ЦСКА момент смены игрового ритма в силу опыта уловил очень тонко. Гости не просто перехватили инициативу, но и практически сразу материализовали свой небольшой перевес в ответный гол. Заболотный отправил мяч в сетку после классной подачи Файзуллаева со штрафного, назначение которого вызвало у хозяев вопросы.

А практически сразу — после еще одного выигранного Заболотным верхового единоборства — ЦСКА мог вырваться вперед. К сожалению для гостей, Гайич с нерабочей левой из отличной позиции даже не попал в створ. Между тем второй гол красно-синим не помешал бы, потому что второй тайм «Ростов» начал почти так же, как первый. Снова хорошие скорости, снова давление и снова — упущенный отличный шанс, когда Акбашев не попал в створ, с лета атакуя из центра штрафной.

В концовке же, когда игру в целом можно было охарактеризовать как равную, ростовчане получили численное преимущество. Уже не первая за короткий отрезок попытка Комличенко пройти Мойзеса привела к попаданию мяча в руку бразильскому защитнику. В динамике это сумел разглядеть только ВАР, а Кирилл Левников у монитора согласился с мнением, что данный эпизод стоит расценивать как лишение явной возможности забить гол, так как ростовский форвард мог выходить один на один.

Федотову пришлось на ходу корректировать планы и уже по тактическим соображениям выпускать стоявшего у бровки Лукина вместо Файзуллаева. Карпин же продемонстрировал намерение дожимать соперника. Голенков, в сентябре забивший ЦСКА два гола в безумном по драматизме матче чемпионата (3:3), вышел не вместо Комличенко, а в помощь ему. И должен был забивать, но не смог с полутора метров подрезать мяч в угол.

Как результат — ничья, которая, исходя из развития событий, скорее устроила продолжающих отстаивать свой титул армейцев. Но каким будет расклад сил весной, сейчас даже с оговорками предсказать невозможно.

Антон Заболотный
Кирилл Набабкин
Футбол
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
2
0
Читайте также
Источник сообщил, что фигуристы Морозов и Еременко покинули Россию
ФФККР: Морозов и Еременко намерены продолжить сотрудничество с Анжеликой Крыловой
Певица Наргиз призналась Вовану и Лексусу в финансировании ВСУ
РИА Новости: снайпер ВС РФ ликвидировал солдата ВСУ после четырех дней выжидания
Повышение зарплаты с 1 января 2024-го: кому и на сколько увеличат
Генконсульство РФ проверяет информацию об убийстве россиянок в Турции
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
Семак: «Много было брака в игре с «Динамо», и мы не сумели реализовать свои моменты»
Сергеев — о поражении от «Динамо»: «Не сказал бы, что это какая-то тенденция»
Деменко прокомментировал ничью в матче «Локомотива» с «Балтикой» в Кубке России
Смолов — отец! Вышел — и через минуту принес «Динамо» победу над «Зенитом» в меньшинстве
Личка: «Есть высокий шанс, что этот состав сыграет и в матче с «Рубином»
Мостовой — о приглашении стать тренером в Матче звезд: «Наконец нашли место, где не нужна лицензия»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Матч в Оренбурге показал: нам ни на секунду нельзя расслабляться». Абаскаль — о поражении «Спартака»

Смолов — отец! Вышел — и через минуту принес «Динамо» победу над «Зенитом» в меньшинстве