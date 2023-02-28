«Нельзя засчитывать второй гол «Спартака». Игнатов заборол Тикнизяна. И почему перебивали пенальти?» Мнение Тарханова

Сегодня, 10:20
— Давно не видели такого шикарного футбола в России?
— Очень хороший темп, отличное движение со стороны обеих команд. Хватало и суеты, но ничего страшного. Первые 25 минут вообще получились сумасшедшими! Потом соперники немного сбавили обороты, а после перерыва опять включились. Здорово!
Матч, конечно, удался. Обе команды играли на атаку! Считаю, у «Спартака» осталось больше сил на концовку. Отсюда и такой результат.
— Закономерный?
— Да. «Спартак» наиграл на победу. Хотя и у «Локо» хватило моментов.
— Но как быть с двумя эпизодами, которые еще долго будут обсуждать? Был ли пенальти на Миранчуке?
— Вот тут у меня четкого мнения до сих пор нет. Сфолил ли Хлусевич? Я по повторам так и не понял. Тут у меня вердикта своего не сложилось.
— Повторы эпизода, когда Игнатов боролся с Тикнизяном перед тем, как сделать голевой пас Зобнину, были довольно четкими.
— Согласен. И тут я не разделяю решения арбитра. Игнатов нарушал правила. Как я понял, судьи, работавшие ВАР, посчитали, что была обоюдная борьба. Но в концовке эпизода спартаковец уже свалил игрока «Локомотива», который ему сопротивления не оказывал! На мой взгляд, это фол. Игнатов заборол соперника руками. Я бы такой гол не засчитал.
— Как вам Дзюба?
— Ну... Он был не слишком активен.
— Тяжеловат?
— Пожалуй. В принципе, цеплялся за мячи, но моментов у него особых не было. Миранчук подтвердил свой уровень. Баринов хорош. И конечно, очень понравился Пиняев.
— Чем?
— Обыгрывал, влезал в штрафную, бил. Все время пытался терзать оборону соперников. Настырный!
— Признайтесь, думали, что Промес подойдет к возобновлению сезона разобранным?
— В первом матче не особо убедил. Но, справедливости ради, надо сказать, что он вошел в игру, когда «Спартак» оборонялся, пытался сохранить счет. А сегодня Квинси играл с первых минут, смотрелся органично, не выпадал. Обострял, внес свой вклад в победу.
— Но в эпизоде со вторым пенальти спижонил?
— Да. И я не понял, почему Иванов посчитал, что нужно перебить 11-метровый. У меня сын судья. Он мне пояснил, что в тот момент, когда Промес наносил удар, Лантратов подпрыгнул и находился в воздухе. Поэтому голкипер правила не нарушал.
— «Спартак» провел два матча без своего лидера — Соболева. Команда сильно впечатляет?
— Ну да. Играющая команда, творит на поле. Это заслуга Абаскаля. При его предшественниках я такого не видел. Качественный футбол. Все легко, свободно, ребята не боятся рисковать. Много качественных атак!
— Игнатова признали лучшим игроком матча. Согласны?
— Да. Очень хороший матч в его исполнении. И забил, и отдал, и пытался брать на себя.
— «Локо» не вылетит?
— Не должен, конечно. При Галактионове уже заметны позитивные изменения.