И в «Зените» перед ответным полуфиналом Пути РПЛ Кубка России это понимают.

Досрочный разрыв контракта Гильермо Абаскаля, возможно, самое логичное решение нового руководства «Спартака». Это хорошая новость, но есть нюанс: оно запоздало примерно на полгода. Возникала уйма возможностей убрать испанца — перед сборами или во время паузы на матчи сборных. Но топ-менеджеры красно-белых выбрали максимально неподходящий момент. В самый разгар сложнейшего графика, когда спасти сезон практически не осталось шансов — ни игровых, ни логических, ни эмоциональных.

Я вообще не верил в успех «Спартака» на дистанции — ни после победы над «Динамо», ни после кубкового камбэка с «Оренбургом». Но абсолютно не удивлюсь прорыву сейчас, когда к этому, казалось бы, не осталось никаких предпосылок.

Потому что «Спартак» — что при Леониде Федуне, что после его сделки с «Лукойлом» (особенно!) — это вообще не о долгосрочном планировании, стратегии и поступательном прогрессе. Это — исключительно ставка на эмоции. Москвичи на равных бьются с «Зенитом» на «Газпром Арене» в начале марта в чемпионате на фоне ареста Квинси Промеса и бана домашнего стадиона, балансируют в верхней части таблицы, несмотря на открытый конфликт Абаскаля с капитаном Георгием Джикией, и вытаскивают игры, поражение в которых должно было приговорить Гильермо.

И когда фактор испанца вообще перестал вдохновлять, а только всех угнетал — от сотрудников базы до футболистов, которых наверняка тошнило от бесконечной ротации, новых схем и хаоса в тактике, — остался самый последний вариант, обычно спасающий даже в безнадежных ситуациях. Смена тренера, свежие идеи (причем не важно, какого качества) и эмоциональная встряска.

Гильермо Абаскаль (слева) и Сергей Семак. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Абаскаль хорошо работал, но теперь «Зениту» сложнее готовиться», — перед ответной кубковой встречей со «Спартаком» Сергей Семак идеально описал нынешнее положение соперника. Оппонент «Зенита» максимально непредсказуем даже для себя самого — и в этом главная проблема фаворита. А также всех, с кем предстоит сыграть в ближайшее время команде уже Владимира Слишковича.

«Ростов», ЦСКА, «Локомотив» — шансы каждого из них при Абаскале считались бы намного выше, чем у красно-белых. Но те оказались в своей стихии — хаоса и импровизации. Стихии, которая, кстати, может быть пролонгирована на следующий сезон, если клуб выберет очередного европейца без опыта и времени, чтобы прочувствовать новую страну, чемпионат и раздевалку.

Но это уже совсем другая история. Или сериал. А прямо сейчас начинается короткометражка, финал которой может удивить любого.

Даже «Зенит».