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Кубок России

Сегодня, 10:00

Единственный шанс «Спартака» — выезжать на эмоциях после ухода Абаскаля

«Спартак» 17 апреля проведет ответный матч с «Зенитом» в Кубке России
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Манфред Угальде радуется голу в ворота «Зенита» вместе с Данилом Пруцевым.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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И в «Зените» перед ответным полуфиналом Пути РПЛ Кубка России это понимают.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
17 апр, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Спартак

Досрочный разрыв контракта Гильермо Абаскаля, возможно, самое логичное решение нового руководства «Спартака». Это хорошая новость, но есть нюанс: оно запоздало примерно на полгода. Возникала уйма возможностей убрать испанца — перед сборами или во время паузы на матчи сборных. Но топ-менеджеры красно-белых выбрали максимально неподходящий момент. В самый разгар сложнейшего графика, когда спасти сезон практически не осталось шансов — ни игровых, ни логических, ни эмоциональных.

Я вообще не верил в успех «Спартака» на дистанции — ни после победы над «Динамо», ни после кубкового камбэка с «Оренбургом». Но абсолютно не удивлюсь прорыву сейчас, когда к этому, казалось бы, не осталось никаких предпосылок.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Руслан Литвинов. Как «Спартак» изменится после ухода Абаскаля. Инсайды «СЭ»

Потому что «Спартак» — что при Леониде Федуне, что после его сделки с «Лукойлом» (особенно!) — это вообще не о долгосрочном планировании, стратегии и поступательном прогрессе. Это — исключительно ставка на эмоции. Москвичи на равных бьются с «Зенитом» на «Газпром Арене» в начале марта в чемпионате на фоне ареста Квинси Промеса и бана домашнего стадиона, балансируют в верхней части таблицы, несмотря на открытый конфликт Абаскаля с капитаном Георгием Джикией, и вытаскивают игры, поражение в которых должно было приговорить Гильермо.

И когда фактор испанца вообще перестал вдохновлять, а только всех угнетал — от сотрудников базы до футболистов, которых наверняка тошнило от бесконечной ротации, новых схем и хаоса в тактике, — остался самый последний вариант, обычно спасающий даже в безнадежных ситуациях. Смена тренера, свежие идеи (причем не важно, какого качества) и эмоциональная встряска.

Гильермо Абаскаль (слева) и Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Абаскаль хорошо работал, но теперь «Зениту» сложнее готовиться», — перед ответной кубковой встречей со «Спартаком» Сергей Семак идеально описал нынешнее положение соперника. Оппонент «Зенита» максимально непредсказуем даже для себя самого — и в этом главная проблема фаворита. А также всех, с кем предстоит сыграть в ближайшее время команде уже Владимира Слишковича.

«Ростов», ЦСКА, «Локомотив» — шансы каждого из них при Абаскале считались бы намного выше, чем у красно-белых. Но те оказались в своей стихии — хаоса и импровизации. Стихии, которая, кстати, может быть пролонгирована на следующий сезон, если клуб выберет очередного европейца без опыта и времени, чтобы прочувствовать новую страну, чемпионат и раздевалку.

Но это уже совсем другая история. Или сериал. А прямо сейчас начинается короткометражка, финал которой может удивить любого.

Даже «Зенит».

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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