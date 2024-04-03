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Кубок России

3 апреля, 22:50

«Зенит» включился на тайм и разбил «Спартак». Педро устроил шоу в Тушине!

«Зенит» обыграл «Спартак» благодаря дублю 18-летнего Педро
Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
Педро (в центре) празднует гол в ворота «Спартака».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Команда Семака в Москве выиграла первый матч полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
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03 апр, 20:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:2
Зенит

«В футболе мелочей не бывает», — рассудил молодой человек в спартаковской куртке и вмешался в знаменитый предматчевый ритуал генерального директора «Зенита» Медведева, выбив у него один из мячей прямо из-под ног. Александр Иванович негодовал. Таким получился разогрев перед очередной встречей «Спартака» и «Зенита».

Состав красно-белых был более основным, чем у соперника. Экстравагантно выглядело разве что появление Классена на позиции левого полузащитника. Что-то подобное мы видели на сборах, но не в официальных матчах. Ну и давно не выходил Денисов, подменивший забравшего правый фланг обороны Зобнина. А вот задумка Семака удивила: это было что-то между 5-4-1 и 3-4-3 с Ахметовым в паре с Барриосом и Коваленко на позиции правого инсайда. Вендел и Клаудиньо остались в запасе.

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Начало матча показало, что идея Семака провалилась: «Спартак» действовал с большим преимуществом. Не сказать, что игра красно-белых была более качественной, нежели в предыдущих матчах этой весны, однако напора и превосходства в движении оказалось достаточно, чтобы открыть счет. Это Угальде после скидки Соболева забил свой первый гол за «Спартак».

Игра «Зенита» в первые полчаса лишь подкрепила разговоры, что у команды очевидные проблемы с мотивацией. С другой стороны, не было никаких оснований ожидать, что питерцам именно в этот вечер вдруг станет интересно. Ну да, это «Спартак». Но ведь игра, по сути, ничего не решала. Будет ответный матч, есть еще запасной аэродром в виде Пути регионов. В конце концов, «Динамо» в предыдущем раунде «Зенит» проиграл на выезде, а дома уверенно забрал свое.

Полузащитник &laquo;Динамо&raquo; Даниил Фомин (в&nbsp;центре) в&nbsp;матче против &laquo;СКА-Хабаровска&raquo;. «Динамо» остановило намечавшееся падение. И сохранило лидеров для матча со «Спартаком»

Команда Семака подняла голову только к середине тайма, хоть как-то отодвинув игру от своих ворот. Как раз в этот момент включился гостевой сектор, который в память о жертвах теракта 22 марта провел в тишине первые 22 минуты. Но нельзя сказать, что «Зенит» в тот момент изменил ход матча и забрал инициативу.

А вот концовка тайма получилась бодрой. Педро едва не обнулил преимущество «Спартака», но мяч после его стелющегося удара попал в штангу. Возможно, так совпало, но свой лучший момент за тайм гости создали после перехода на более понятные 4-3-3. А после этого случилась стычка Алипа и Угальде, за которую оба получили по желтой.

В перерыве Семак провел двойную замену, выпустив Вендела и Нино. Августовский матч чемпионата стал настоящим бенефисом бразильского полузащитника, который чуть ли не в одиночку раскатал «Спартак». И в этот раз выход Вендела сделал игру «Зенита» более стройной, однако героем стал не он.

Гостям хватило всего 10 минут после перерыва, чтобы отыграться. Забил Педро — поймал отскок в штрафной и грамотно распорядился кучей времени, положив мяч в дальний угол. Видя, что у юного бразильца игра идет, Абаскаль заменил Денисова на более опытного Зобнина. Не помогло: как раз из-под Зобнина Педро вонзил второй мяч, идеально попав в дальнюю «девятку».

«Спартак» растерялся, противостоять этому «Зениту» не получалось, и моментов у ворот Кержакова практически не возникало. Оба хоть сколько-то опасных удара во втором тайме нанес Бабич после стандартов. И это не самая лестная характеристика игре «Спартака».

«Зенит» показал, что ему еще может быть интересно. Конечно, к Семаку остались вопросы по этой игре — но сейчас главное не то, во что «Зенит» играл в первые 37 минут, а почему Педро еще ни разу не выходил в старте в РПЛ.

«Спартак» же остается нестабильным не только на дистанции, но и даже внутри одного матча. Ответная встреча пройдет через две недели в Петербурге, где красно-белые не побеждали уже более 10 лет.

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А еще раньше, 7 апреля, «Спартак» в рамках РПЛ ждет поездка в гости к «Динамо». Аналитики букмекерской компании FONBET считают бело-голубых фаворитами встречи: на их победу можно поставить с коэффициентом 2.30, вероятность этого исхода — примерно 43%. Ничья котируется за 3.50 (24%), успех красно-белых — за 3.00 (33%).

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Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Педро (Зенит)
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