«Ростов» прошел «Урал». Даже без Карпина и основных футболистов

Волевая победа ростовчан с тремя голами во втором тайме .

«Ростов» добивается больших успехов весной, не зная поражений в чемпионате. На этом фоне (а также в связи с тяжелым календарем) FONBET Кубок России отошел чуть на второй план. С «Химками» в четвертьфинале южане играли не основой, но прошли. Тот же трюк попробовали провернуть с «Уралом» — и получилось!

Гости на кубковую встречу вышли настолько резервным составом, насколько это возможно, а Валерия Карпина не было на бровке. Тренер южан получил красную карточку в матче с «Химками», в Екатеринбурге его подменял Михаил Осинов. Из тех, кто вышел в старте, более-менее регулярную практику получали только Медведев, Комличенко и Сако; к ним в компанию добавился надолго выпавший из-за травмы Уткин. В остальном на поле вышел ближайший и не очень резерв, а привычных игроков не оказалось даже в запасе.

Виктор Гончаренко играть по этим правилам не стал и выпустил основу. Его понять можно: подвигов в чемпионате не ожидается, максимум — напряженная борьба за выживание. А вот сверкнуть в Кубке России, где «Урал» традиционно хорош, шанс был отличный, поэтому в старт попала привычная обойма.

Уральцы достаточно быстро воспользовались предоставленным шансом — в первые минуты хозяева были активнее, и в быстрой атаке Шеттине открыл счет. Но никаким нокаутом для ростовчан это не стало — они тут же побежали отвечать, пусть до поры и безуспешно. Первый тайм так и прошел — во взаимных атаках. Впечатления, что основной состав играет с глубоко резервным, не было.

Тренеры произвели замены уже в перерыве. Осинов выпустил Терентьева в центр обороны (там были очевидные проблемы), Гончаренко убрал Шеттине и Кики (второй присел на желтую карточку), выпустив вместо них Эмерсона и Влута. Новые лица не изменили прежние тренды — атаки не прекратились, хотя первые минуты команды больше предпочитали бороться.

«Ростов» давил — и это окупилось. На 60-й минуте шедевральный гол, почти с места в «девятку», оформил Иван Комаров и сравнял счет. Через три минуты Игорь Дмитриев издали ударил и попал в штангу. На 72-й тот же Комаров с углового успешно навесил — и Терентьев вывел гостей вперед.

Некоторое время «Урал» еще сопротивлялся, в добавленное время хозяева даже могли сравнять — но Эль-Аскалани подстраховал вратаря Медведева. А уже на пятой добавленной минуте голкипер екатеринбуржцев Мамин подарил мяч Комличенко, и тот спокойно покатил в пустые ворота, убив интригу окончательно.

На этом Кубок России для «Урала» закончился, «Ростов» продолжит борьбу. Южане вернули должок — в прошлом сезоне именно от команды из Екатеринбурга они вылетели из Пути РПЛ в Путь регионов, где позднее уступили «Краснодару». Примечательно, что свой «привет» команда Гончаренко сможет передать совсем скоро — примерно через неделю «Ростов» снова прилетит в гости, но уже в рамках РПЛ.