Личка провел мощную ротацию и выиграл в «родном» Оренбурге. «Динамо» движется к финалу Кубка

Бело-голубые одолели команду Давида Деограсии — 4:2.

«Динамо» и Марцел Личка приехали в Оренбург под большим давлением. Четыре проигрыша в пяти матчах для клуба, который только вчера говорил о борьбе за золото, — это катастрофа. Пошли разговоры о возможной отставке чеха, что месяц назад восприняли бы как несуразную шутку. Но слишком болезненными оказались поражения от «Ростова» (1:4) и «Урала» (1:2) при бездарной игре, а также от «Спартака», когда команда как раз выглядела здорово, но уступила из-за двух обиднейших вратарских ошибок. В общем, эмоциональный фон печальный.

А если еще и вылететь из FONBET Кубка России? Единственная победа с 9 марта — как раз в этом турнире, над представителем ФНЛ «СКА-Хабаровск».

Личка не испугался ответственности момента — провел мощную ротацию по сравнению с предыдущим матчем, сменив 8 из 10 полевых футболистов. Остались только Маричаль и Фернандес, образовавшие пару центральных защитников, в остальном — новые лица. Причем преимущественно с российским паспортом. Если в Екатеринбурге пятерку полузащитников составили легионеры, то теперь — сплошь наши соотечественники — Кутицкий, Фомин, Гладышев, Смолов и Макаров.

Для главного тренера бело-голубых матч был особенным еще по одной причине — он впервые вернулся в Оренбург после трех лет работы с клубом из этого города. И перед началом встречи вручил президенту уральцев Василию Еремякину свой фартовый розовый свитер.

В первом тайме удача была на стороне москвичей. Давид Деограсия пошел дальше своего коллеги — после победы над «Пари НН» сменил вообще всех 11 футболистов. Но резервисты у «Оренбурга» не сильно уступают ближайшим запасным «Динамо» — игра шла равная. А единственный гол до перерыва забил Смолов после передачи Гладышева на 11-й минуте. Федор не отличался в РПЛ с 15 сентября прошлого года, а в Кубке — с 29 ноября. Прорвало.

Мог Смолов решать вопросы на 45+2-й минуте, но при выходе один на один не покатил свободному Грулеву, а решил обыгрывать и слишком далеко отпустил мяч. В другом случае Ходанович спас команду, переведя мяч в перекладину после удара Макарова.

Но и у противоположных ворот не было спокойнее. Особенно когда Горбани бил с близкого расстояния головой — в каркас ворот.

После перерыва не без нервотрепки, но гости довели дело до победы. Сначала вышедшие на замену Карраскаль и Тюкавин придумали второй мяч — 0:2. Вскоре интрига ожила после несогласованности Фернандеса и Шунина, не разобравшихся, кому играть, и подаривших мяч Горбани. 1:2.

Но «Оренбург» сам и похоронил надежды своих болельщиков: две неудачные передачи назад — два гола Макарова и Карраскаля. 1:4. Для колумбийца, к слову, это первый гол за бело-голубых.

Только на 92-й минуте Томпсон спас хозяев от крупного поражения — 2:4.

«Динамо» проходит во второй этап Пути регионов, где примет дома «Балтику» или победителя пары «Зенит» — «Спартак».

Марцел Личка может выдохнуть. И крайне интересно теперь, какой он выпустит состав в воскресенье в Нижнем Новгороде.