Покадровый разбор массовой драки «Спартака» и «Зенита» с 6 удалениями. С чего все началось?

Сегодня, 19:20
Скандал на Кубке России.
Основное время кубковой встречи «Зенита» и «Спартака» закончилось нулевой ничьей и стычкой стенка на стенку. Игроков разнимали несколько минут, а арбитр Владимир Москалев с помощью ВАР выписал шесть красных карточек.
«СЭ» показывает, с чего начался и как развивался самый огненный отрезок матча в Санкт-Петербурге.
В финальной атаке хавбек «Зенита» Вильмар Барриос ударил в колено форварда красно-белых Шамара Николсона.
Через несколько секунд Барриос оказался рядом с Промесом, который, очевидно, вступился за партнера и зацепил колумбийца. Вильмар и Квинси начали толкаться — после этого к заварушке подключись и другие футболисты.
Самым активным участником стычки стал Родригао — бразилец ногами и руками пытался ударить Шамара.
Но пропустил смачный удар в челюсть от спартаковца.
Дальше на поле выбежали запасные и сотрудники клубов. В драку ввязался и Александр Соболев, который попытался ударить кого-то из игроков «Зенита», а также вратарь Александр Селихов.
Активно выясняли отношения и Барриос с Промесом, которых не удавалось разнять даже судьям.
Потасовка завершилась порванным футболками.
И массовыми удалениями. Москалев слушал подсказки в наушник и показал шесть красных карточек: Шамару Николсону, Александру Соболеву, Александру Селихову, Малкому, Родригао и Вильмару Барриосу.
На ближайшем КДК будет очень жарко — футболистов наверняка ждут длительные дисквалификации.
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