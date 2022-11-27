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Судейство

Сегодня, 18:50

«Зенит» — «Спартак»: судья не управлял игрой! Почему такую встречу судил Москалев?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Владимир Москалев.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Владимир Москалев показывает желтую карточку в матче Зенит — Спартак.
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
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К работе арбитра ФИФА есть большие претензии. К сожалению, он не сумел справиться с одним из главных матчей сезона.

Мнение

Во втором тайме я написал одному из знакомых из мира судейства: «Хорошо, что пока обходится без драки». Настолько было очевидно, что команды едва ли не с самого начала вышли не играть в футбол, а биться и состязаться, у кого крепче ноги и нервы.

Это было заметно на экране телевизора. Это видели многие. Но почему-то судья Владимир Москалев долгое время полагался на разговоры и внушения, а до перерыва даже не прибег к дисциплинарным санкциям. Он настолько был уверен в своем авторитете, он забыл, какие неудачные матчи между «Зенитом» и «Спартаком» были в его карьере?

Те, кто поставил на то, что в первом тайме команды избегут желтых карточек, потирали руки. Москалев раз за разом прощал грубость, ограничиваясь в лучшем случае штрафными ударами и разговорами. А накал игры не спадал. Тем более что никак не удавалось открыть счет.

Кубок России. Группа B
27 нояб, 16:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
0:0
Спартак

Достаточно сказать, что дважды грубо играл Родригао, один раз проверив локтем крепость ребер Александра Соболева. Неласково обошелся с оппонентом Роман Зобнин...

Но предупреждений не было. Ноль!

А после перерыва Москалев десять раз достал желтые карточки. Десять! Словно перевел тумблер в другое положение. Где же вы раньше были, товарищ судья?

Воронежец заменил Сергея Карасева, который, как объявили незадолго до матча, заболел. К величайшему сожалению. Потому что игра в Санкт-Петербурге еще раз показала: не нужно ставить эксперименты во встречах «Зенита» и «Спартака». Не нужно!

27&nbsp;ноября. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0, пен. 4:2. Владимир Москалев после драки футболистов. Покадровый разбор массовой драки «Спартака» и «Зенита» с 6 удалениями. С чего все началось?

С ними могут справиться немногие — те, кого слушаются футболисты. А таких сегодня у нас пересчитать по пальцам. Карасев. Павел Кукуян, которому тоже пожелаю здоровья — он и так вытянул несколько сложных противостояний.

Владислава Безбородова не назначают на «Зенит». Карасеву можно на «Спартак», а Безбородову на «Зенит» — нет. Бывает. Официальные объяснения такому парадоксу уже давались.

Кто еще? При определенных обстоятельствах можно было назначить Сергея Иванова, но ему вспомнили бы несколько не самых удачных встреч красно-белых, которые он судил. Наверное, мог бы судить Виталий Мешков.

На этом все! Вы представляете ?! Все!

Вот и получили эту драку. Не стычку, не конфликт — настоящую драку! Началась она с легких тычков Квинси Промеса и Вильмара Барриоса. А завершилась несколькими удалениями. Кстати, спартаковец Промес почему-то удаления избежал...

Неужели Москалев не чувствовал, неужели не видел? Ведь один из звонков прозвучал на 57-й минуте. Судья находился в неплохой позиции, но не зафиксировал фол Вендела, не остановил игру и не применил к нарушителю правил дисциплинарную санкцию.

27&nbsp;ноября. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0, пен. 4:2. Драка Шамара Николсона и&nbsp;Родригао. Массовая драка и море красных карточек. «Зенит» и «Спартак» лихо завершили год, Питер отправился в Путь регионов

Зенитовец отмахнулся и ударил Романа Зобнина рукой. За фол бразилец должен был получить предупреждение, однако судья после этой отмашки продолжил матч, а затем, если судить по его действиям, показанным во время телетрансляции, никак не наказал Вендела.

Видимо, такое поведение арбитра как раз и вызвало реакцию тренерского штаба «Спартака». Потому и последовало удаление одного из помощников Гильермо Абаскаля. Первое из многих. А сколько еще зенитовцев и спартаковцев Москалев не удалил?

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Мексика 0
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29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
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Спартак 2
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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