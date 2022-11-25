«Спартак» хочет избавиться от «Зенита» в Кубке России. Как минимум до финала

Прогнозы и ставки на матч чемпионата мира Зенит — Спартак 27 ноября 2022 года

Инструментом красно-белых выступают «Крылья Советов».

Пока лучшие сборные планеты сражаются на групповой стадии чемпионата мира, сильнейшие команды России — «Зенит» и «Спартак» определяют положение в Кубке страны. Команды встретятся в заключительном туре, и только крупная победа позволит сине-бело-голубым продолжить борьбу в турнире на лучших условиях.

Кубок России — здорово, но чемпионат мира — вообще топ! Следите за матчами мундиаля и ставьте на них с приветственным супербонусом от БЕТСИТИ — получите до 100 000 рублей прямо сейчас!

Когда состоится и где смотреть матч « Зенит » — « Спартак »

Встреча лидера и вице-лидера РПЛ в шестом туре группового этапа Кубка России состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 27 ноября и начнется в 16.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет сайт matchtv.ru, старт трансляции — в 15.30 мск. Главным арбитром игры назначен Сергей Карасев.

« Зенит » — « Спартак » : прогноз и ставка на матч ЧМ 27 ноября 2022 года

Московский «Спартак» делает все возможное, чтобы не просто выйти в плей-офф Кубка России с первого или второго места, но и максимально усложнить жизнь главному сопернику. Перед заключительным туром «Зенит» занимает только третью позицию в квартете, уступая при равенстве очков «Крыльям Советов» — самарцы выше за счет лучшей разницы голов в личных встречах с сине-бело-голубыми.

Сергей Семак с футболистами наверняка рассчитывали, что переместятся на вторую строчку после победы в Воронеже над «Факелом» (2:0), но «Спартак» устроил подлянку: вел 1:0 в игре с «Крыльями», пропустил дважды за две минуты и проиграл. Красно-белые позволили самарцам продолжить борьбу с действующим чемпионом, и сейчас судьба команды Игоря Осинькина в их руках. Чтобы не отдать вторую строчку, в последнем матче им нужно обыграть давно потерявший мотивацию и шансы на плей-офф «Факел».

«Спартак» — «Крылья Советов». Фото Global Look Press

Возможно, футболисты «Спартака», проигрывая «крылышкам», держали в голове расклады в группе. Таким образом москвичи решили отправить «Зенит» в нижнюю часть сетки плей-офф, где у санкт-петербуржцев будет несколько неудобств: большее количество матчей на пути к суперфиналу и отсутствие права на ошибку.

Сами же красно-белые испытывают относительное спокойствие: у них лучшая разница на фоне «Крыльев» (+3 после первой игры с «Зенитом»). Только разгромное поражение от команды Семака и сокрушительный успех самарцев в противостоянии с «Факелом» помешают «Спартаку» занять одну из первых строчек.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что как минимум некрупной победы в предстоящей встрече должны добиться питерцы. На их триумф можно поставить с коэффициентом 1.53, что приблизительно 65% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.10 (19%), виктория «Спартака» — за 5.70 (16%).

Вероятно, несмотря на близкий отпуск, команды сыграют в сильнейших составах. «Зенит» не сможет задействовать разве что Деяна Ловрена, который уехал в Катар защищать цвета сборной Хорватии. А это значит, что болельщики снова смогут рассчитывать на результативный матч.

У москвичей в деле будут Промес и Соболев (на двоих пять голов в Кубке), у питерцев — Малком и Сергеев (четыре). Из пять последних матчей в четырех соперники оформляли «верх» по голам, и в трех обменивались забитыми мячами. Наверняка ближайшее противостояние не станет исключением.

Прогноз от «СЭ»: ТБ 2.5 за 1.65.

Следите за ЧМ-2022 и делайте ставки с повышенным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 100 000 рублей прямо сейчас!