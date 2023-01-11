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Сегодня, 18:54

Аджоев объявил об отставке Кононова из «Арсенала»

Мария Гусева
Олег Кононов.
Фото ФК «Арсенал» (Тула)
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Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил, что Олег Кононов покидает пост главного тренера клуба.

— Да, мы приняли решение расстаться с Олегом Кононовым. Он покидает тульский «Арсенал». Это обоюдное решение и обоюдное желание. Расстаемся, пожав друг другу руки. Имя нового главного тренера объявим в ближайшие дни. На сборе в Турции, который стартует 14 января, команда будет работать под руководством нового главного тренера, — сказал Аджоев.

Кононов возглавлял «Арсенал» с июня 2022 года. 56-летний специалист уже работал в клубе в начале сезона-2018/19. Под его руководством «Арсенал» провел 14 матчей в РПЛ.

После первой части сезона «Арсенал» занимает шестую строчку в турнирной таблице первой лиги, набрав 32 очка в 20 матчах.

Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
Гурам Аджоев
Олег Кононов
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