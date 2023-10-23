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Мелбет-Первая Лига

23 октября, 18:25

«Акрон» одержал волевую победу над «Шинником»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Игроки «Акрона».
Фото ФК «Акрон»
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«Акрон» на своем поле обыграл «Шинник» в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги — 3:1.

Счет на 27-й минуте открыл форвард ярославцев Игорь Андреев. Марат Бокоев сравнял счет в конце первого тайма. На 59-й минуте Егор Данилкин вывел хозяев вперед, а Андрес Понсе на 73-й минуте установил окончательный счет.

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«Акрон» с 27 очками вышел на третье место в ФНЛ. «Шинник» (20 очков) идет восьмым в турнирной таблице первой лиги.

В следующем туре «Акрон» на выезде сыграет с «Соколом», а «Шинник» дома примет «Торпедо». Оба матча пройдут 28 октября.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 15-й тур
23 окт, 16:30. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
3:1
Шинник
Футбол
Первая лига
ФК Акрон
ФК Шинник
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