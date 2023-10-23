«Родина» встретится с «Динамо Махачкала» в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги 23 октября, в понедельник. Игра пройдет на стадионе «Сапсан Арена» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события матча «Родина» — «Динамо Махачкала» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 19.20 мск. Также игры Мелбет-Первой лиги в сезоне 2023 / 2024 транслируются в социальной сети «ВКонтакте» и официальной группе Мелбет-Первой лиги.

По итогам 14 туров команда из Москвы набрала 17 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ. Махачкалинский клуб с 27 баллами располагается на 2-й строчке.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Регистрируйся по промокоду SPEX25 и получай бонус до 25 000