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Мелбет-Первая Лига

23 октября, 18:00

«Родина» — «Динамо Махачкала»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

«Родина» сыграет с «Динамо Махачкала» в Мелбет-Первой лиге 23 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Георгий Юдинцев, ФК «Родина».
Фото ФК «Родина»
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«Родина» встретится с «Динамо Махачкала» в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги 23 октября, в понедельник. Игра пройдет на стадионе «Сапсан Арена» в Москве. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события матча «Родина» — «Динамо Махачкала» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 19.20 мск. Также игры Мелбет-Первой лиги в сезоне 2023 / 2024 транслируются в социальной сети «ВКонтакте» и официальной группе Мелбет-Первой лиги.

По итогам 14 туров команда из Москвы набрала 17 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ. Махачкалинский клуб с 27 баллами располагается на 2-й строчке.

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Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Родина
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