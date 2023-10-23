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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 15:00

«Акрон» — «Шинник»: прямая трансляция матча ФНЛ (Мелбет-Первой лиги)

«Акрон» сыграет с «Шинником» в Мелбет-Первой лиге 23 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Данила Сухомлинов (ФК «Шинник»).
Фото ФК «Шинник»
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«Акрон» сыграет с «Шинником» в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги 23 октября, в понедельник. Игра пройдет на стадионе «Кристалл» в Жигулевске и начнется в 16.30 по московскому времени.

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Ключевые события матча «Акрон» — «Шинник» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 16.25 мск. Также игры Мелбет-Первой лиги в сезоне 2023 / 2024 транслируются в социальной сети «ВКонтакте» и в официальной группе Мелбет-Первой лиги.

По итогам 14 туров команда из Тольятти набрала 24 очка и занимает 5-е место в турнирной таблице ФНЛ. Ярославский клуб с 20 баллами располагается на 9-й строчке.

Мелбет-Первая лига: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиг на нашем сайте

Футбол
Первая лига
ФК Акрон
ФК Шинник
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