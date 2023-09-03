Сегодня, 10:24
Защитник «Кубани» Ислам Жилов прокомментировал ничью в матче 8-го тура первой лиги против «Химок» (1:1).
«Тяжелейшая игра, от которой остались двоякие впечатления. С одной стороны, целый тайм мы имели численное преимущество и могли рассчитывать на большее, чем ничья, но с другой при счете 1:1 до перерыва у них были возможности забить. Мы здорово начали игру, создавали моменты, были хорошие подходы к воротам соперника и забили абсолютно логичный гол. Это отличный отрезок с нашей стороны. Правда, после этого почему-то отдали преимущество. Думаю, что ничья на выезде это в любом случае движение вперед. Как чувствовал себя на позиции опорного полузащитника во втором тайме? Нормально. В перерыве нам пришлось внести коррективы. Для меня самое главное играть и приносить пользу команде. Где меня видит тренер, там и буду выкладываться по-максимуму», — сказал Жилов «СЭ».
На 45-й минуте у хозяев с поля был удален Равиль Нетфуллин, на 90+5-й у гостей Ленар Фаттахов.
В следующем туре «Кубань» сыграет в гостях с «Нефтехимиком» в Нижнекамске 9 сентября.
«Химки» также сыграют на выезде с тульским «Арсеналом». Игра пройдет в понедельник, 11 сентября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|8
|6
|1
|1
|11-4
|19
|
2
|Сокол
|8
|5
|1
|2
|8-8
|16
|
3
|Акрон
|7
|4
|1
|2
|14-6
|13
|
4
|Тюмень
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
5
|СКА-Хаб.
|7
|3
|2
|2
|8-6
|11
|
6
|Торпедо
|7
|3
|2
|2
|8-7
|11
|
7
|Химки
|8
|3
|2
|3
|8-8
|11
|
8
|КАМАЗ
|7
|3
|2
|2
|5-5
|11
|
9
|Енисей
|8
|3
|1
|4
|11-11
|10
|
10
|Шинник
|7
|3
|1
|3
|8-9
|10
|
11
|Родина
|7
|2
|3
|2
|11-7
|9
|
12
|Динамо Мх
|7
|2
|3
|2
|4-4
|9
|
13
|Ленинградец
|7
|2
|3
|2
|4-7
|9
|
14
|Черноморец
|7
|1
|6
|0
|5-4
|9
|
15
|Арсенал
|7
|1
|4
|2
|5-8
|7
|
16
|Кубань
|8
|1
|2
|5
|4-9
|5
|
17
|Нефтехимик
|7
|1
|1
|5
|5-12
|4
|
18
|Волгарь
|8
|0
|2
|6
|6-15
|2
|2.09
|17:00
|
Волгарь – Сокол
|1 : 2
|2.09
|18:00
|
Алания – Енисей
|2 : 1
|2.09
|18:00
|
Химки – Кубань
|1 : 1
|3.09
|10:00
|
СКА-Хаб. – Динамо Мх
|- : -
|3.09
|14:00
|
Шинник – Нефтехимик
|- : -
|3.09
|15:00
|
Акрон – Черноморец
|- : -
|3.09
|17:00
|
КАМАЗ – Ленинградец
|- : -
|4.09
|17:00
|
Тюмень – Арсенал
|- : -
|4.09
|19:30
|
Родина – Торпедо
|- : -