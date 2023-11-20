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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 18:54

«Химки» разгромили «Аланию» и вышли на третье место в Мелбет-Первой лиге

Руслан Минаев
Игроки «Химок».
Фото ФК «Химки»
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«Химки» на выезде разгромили «Аланию» в матче 19-го тура Мелбет-Первой лиги — 4:1.

У гостей голы забивали Александр Руденко (дубль), Хетаг Хосонов и Аршак Корян. У хозяев отметился голом Ислам Машуков.

«Химки» набрали 35 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице ФНЛ. Подмосковный клуб идет на серии из 9 матчей без поражений в первой лиге — 6 побед и 3 ничьих.

«Алания» не побеждает в течение последних 5 игр чемпионата — 2 поражения и 3 ничьих. Команда из Владикавказа занимает 6-е место с 31 очком.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 19-й тур
20 нояб, 17:00. Ахмат Арена (Грозный)
Алания
1:4
Химки

Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Химки
9
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