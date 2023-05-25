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Сегодня, 14:06

Белоус считает, что «Родина» сможет побороться за самые высокие места в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший генеральный директор «Москвы» и «Ростова» Юрий Белоус считает, что «Родина» могла бы побороться за высокие места в РПЛ.

«Сергей Ломакин хочет зайти надолго. У него есть клуб на Кипре, планирует в Эмиратах. Да, у «Родины» пока нет огромного стадиона, армии болельщиков, как у наших столичных клубов. Все впереди. Этот клуб может повторить чудесную историю «Краснодара». У «Родины» тоже за 15 лет может появиться большой стадион, парк, академия, болельщики. Клуб сможет побороться за самые высокие места в российской премьер-лиге. Я рад появлению и развитию таких проектов, за ними будущее нашего футбола», — цитирует Белоуса Legalbet.

23 мая пресс-служба РФС сообщила, что «Родина» получила лицензию РФС-1, позволяющую выступать на чемпионате России.

Московская команда идет на 5-й позиции в турнирной таблице первой лиги, набрав 46 очков за 32 тура. 27 мая «Родина» встретится с «Волгой», а 3 июня сыграет с «Рубином».

Источник: https://legalbet.ru/news/belous-rodina-smozhet-borotsya-za-samie-visokie-mesta-v/
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Родина
Юрий Белоус
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