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Сегодня, 20:33

CAS зарегистрировал дело «Рубина» против «Норрчепинга» из-за трансфера полузащитника Хакшабановича

Алина Савинова
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Дело «Рубина» в отношении шведского «Норрчепинга» о выплате средств российской командой за переход полузащитника Сеада Хакшабановича зарегистрировали в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Спортивный арбитражный суд зарегистрировал дело «Рубина» против «Норрчепинга». Идет арбитражная процедура. Как только дата слушания будет назначена, она будет включена в список слушаний, опубликованный на сайте организации. На этот раз невозможно указать, когда будет вынесено решение», — приводит ТАСС слова представителей пресс-службы организации.

Ранее президент шведского клуба Сакариас Мард заявил, что клуб подал иск в CAS и Международную федерацию футбола (ФИФА) с целью добиться от «Рубина» выплаты размером 3,6 миллиона евро за Хакшабановича в рамках трансфера.

Источник: https://tass.ru/sport/17097533
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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