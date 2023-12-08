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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 18:30

Чуперка — о том, что после победы Евсеев запрыгивает на стол: «Это такая новая фишка, очень интересно»

Алина Савинова
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Полузащитник «Кубани» Валерий Чуперка рассказал о своих впечатлениях от работы с главным тренером команды Вадимом Евсеевым.

— Как оцените выступление «Кубани» в этом сезоне?

— Все нормально. Конечно, в начале сезона ожидали немного другого результата. Хотели бороться за первые места, но как есть, так и есть, — приводит «РБ Спорт» слова футболиста.

— Как вам тренер Евсеев?

— Хороший тренер, очень требовательный к футболистам.

— После побед он запрыгивает на стол. Оценили такой перформанс?

— Прикольно, это такая новая фишка, очень интересно.

На данный момент «Кубань» занимает 15-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 20 очков за 20 туров. Евсеев по ходу сезона сменил Александра Григоряна на посту главного тренера команды.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-chuperka-posle-pobedy-evseev-zapry-givaet-na-stol-e-to-takaya-novaya-fishka-ochen-interesno/
Вадим Евсеев
Валерий Чуперка
ФК Кубань
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