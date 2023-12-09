Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 12:31

«Химки» продлили контракт с Руденко

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Форвард «Химок» Александр Руденко продлил контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 24-летним россиянином рассчитано на 3,5 года. Руденко выступает за «Химки с 2022 года.

«Рад продлению контракта с «Химками», ведь это признак того, что мы с клубом смотрим в одном направлении, — сказал Руденко пресс-службе клуба. — У нас большие цели на вторую часть сезона и последующие годы, буду всеми силами способствовать выходу клуба в РПЛ и приносить как можно больше пользы. Хочу поблагодарить инвестора клуба, руководство и тренерский штаб за оказанное доверие», — приводит слова Руденко пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Руденко провел 19 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.

Александр Руденко
ФК Химки
0
Читайте также
«Будем стараться выйти в первую лигу». Интервью главного тренера крымского «Рубина»
Легендарную советскую лыжницу снова обвинили в гендерном несоответствии. Зачем тревожить память о ней?
В парламенте Болгарии произошла драка из-за поставки Киеву списанных БТР
Десантники в ДНР сбили дрон ВСУ «Баба Яга» при помощи тарана
Артем Жога назвал обвинения СБУ в его адрес действиями «умственно отсталых»
В Норвегии провели «тренировочные» похороны солдат из-за конфликта на Украине
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Чуперка — о том, что после победы Евсеев запрыгивает на стол: «Это такая новая фишка, очень интересно»