«Химки» продлили контракт с Руденко

Форвард «Химок» Александр Руденко продлил контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 24-летним россиянином рассчитано на 3,5 года. Руденко выступает за «Химки с 2022 года.

«Рад продлению контракта с «Химками», ведь это признак того, что мы с клубом смотрим в одном направлении, — сказал Руденко пресс-службе клуба. — У нас большие цели на вторую часть сезона и последующие годы, буду всеми силами способствовать выходу клуба в РПЛ и приносить как можно больше пользы. Хочу поблагодарить инвестора клуба, руководство и тренерский штаб за оказанное доверие», — приводит слова Руденко пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Руденко провел 19 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.