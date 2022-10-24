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24 октября, 23:35

Девушка Гогричиани объяснила, почему забрала заявление на футболиста из полиции

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Гоча Гогричиани.
Фото ПФК ЦСКА
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Кристина Куддус, подруга форварда «Балтики» Гочи Гогричиани в комментарии «СЭ» объяснила, почему решила забрать заявление на футболиста за избиение.

«Все прекрасно понимали, что инцидент был. В «кошки-мышки» уже даже его адвокат со мной не играл и просил выйти на мировую, признавая факт случившегося. В данной ситуации абсурдно его отрицать. Все прекрасно понимали, что если я не заберу заявление, будет возбуждено дело и будет судимость, которая сломает ему карьеру.
После слов о том, что он повесится, после того как он умолял меня забрать заявление, я это сделала. После эфира на телевидении ему позвонил его адвокат и сказала ему, что карьера сломана. В «Балтике» звонили ему и говорили, что есть вероятность расторгнуть контракт.
Возможно, я просто слишком добрый человек... Я забрала заявление, чтобы спасти его и его карьеру, так как он действительно не умеет ничего, кроме игры в футбол. Мне его жаль. Он возместил мне ущерб, который нанес. Материальный (разбитый телефон) и физический (средства на оплату операции сломанного носа) по минимальным нижним границам», — сказала Куддус «СЭ».

6 октября Куддус рассказала, что Гогричиани неоднократно жестоко избивал ее. Девушка подала заявление в полицию, а «Балтика» отстранила футболиста от тренировок с командой на время внутреннего расследования в клубе. В данный момент игрок уже вернулся к работе с основой и провел 1 минуту в последнем матче калининградцев против ульяновской «Волги» (2:2), который состоялся 23 октября.

Гогричиани перешел в «Балтику» в июле нынешнего года из ЦСКА. Нападающий принял участие в 6 матчах калининградской команды и не отличился результативными действиями.

Кристина Куддус и&nbsp;Гоча Гогричиани. «Сломал мне нос и угрожал, что задушит!» Игрока «Балтики» обвиняют в жестком избиении девушки

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Избитая футболистом Гогричиани девушка сообщила, что забрала заявление из полиции