Избитая футболистом Гогричиани девушка сообщила, что забрала заявление из полиции

Кристина Куддус, подруга форварда «Балтики» Гочи Гогричиани в комментарии «СЭ» сообщила, что забрала заявление на футболиста из полиции.

«Я забрала заявление. Я спасла его, наверное, потому что я не «зверь». Когда человек, с которым я была в отношениях длительное время и который был мне дорог, говорит такие страшные вещи и умоляет меня... На меня это сильно повлияло психологически», — сказала Куддус «СЭ».

6 октября Куддус рассказала, что Гогричиани неоднократно жестоко избивал ее. Девушка подала заявление в полицию, а «Балтика» отстранила футболиста от тренировок с командой на время внутреннего расследования в клубе. В воскресенье, 23 октября он вышел на замену в конце матча 15-го тура Первой лиги против ульяновской «Волги» (2:2) и провел на поле 1 минуту.

Гогричиани перешел в «Балтику» в июле нынешнего года из ЦСКА. Форвард принял участие в 6 матчах калининградской команды и не отличился результативными действиями.