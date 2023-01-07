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Гаранин подтвердил возвращение в «Енисей»: «Мы вместе с клубом хотим попробовать подняться в РПЛ»

Гаранин подтвердил возвращение в «Енисей»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Вадим Гаранин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-наставник «Сочи» Вадим Гаранин в комментарии для «СЭ» подтвердил возвращение в «Енисей».

«Мы с моим тренерским штабом возвращаемся в «Енисей». Цели? Банально скажу, что цели у амбициозных людей всегда самые высокие. Мы были с тренерским штабом наверху. Безусловно, это очень сложно, но сейчас мы вместе с клубом хотим попробовать подняться в РПЛ», — сказал Гаранин «СЭ».

Гаранин ранее уже работал в «Енисее», и перед началом текущего сезона получил контракт в «Сочи». 52-летний специалист был уволен из сочинского клуба в ноябре.

«Енисей» занимает 4-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 34 очка в 20 матчах.

Футбол
Первая лига
ФК Енисей
Вадим Гаранин
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