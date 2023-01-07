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Сегодня, 12:17

В «Енисее» отреагировали на новость о возвращении Гаранина

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Спортивный директор «Енисея» Антон Евменов прокомментировал «СЭ» новость о возвращении Вадима Гаранина в «Енисей».

«ФК «Енисей» на финишной прямой в плане комплектования тренерского штаба на вторую часть сезона. Пока еще документы не подписаны. Будем объявлять о назначении, когда документы будут подписаны и формализованы», — сказал Евменов «СЭ».

Гаранин ранее уже работал в «Енисее», и перед началом текущего сезона получил контракт в «Сочи». 52-летний специалист был уволен из сочинского клуба в ноябре.

«Енисей» занимает 4-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 34 очка в 20 матчах.

Футбол
Первая лига
ФК Енисей
Вадим Гаранин
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