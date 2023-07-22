Первая лига: расписание и трансляции матчей 2 тура ФНЛ

Сегодня, 13:15
Матчи 2-го тура Первой лиги пройдут 23 и 24 июля. «СЭ» публикует расписание игр и прямых трансляций игр 2-го тура ФНЛ 2023 / 2024.
Встречи между «СКА-Хабаровском и «Тюменью», а также «Химки» — «Торпедо» можно будет посмотреть в прямом эфире телеканалов «Матч ТВ» и «Матч Премьер». За остальными матчами можно будет следить в прямом эфире на сайте «Матч ТВ», а также с помощью сервиса VKВидео и в приложении Кинопоиска.
10:30. «СКА-Хабаровск» — «Тюмень»
Трансляции: Матч ТВ, Матч Премьер
12:00. «Енисей» — «Ленинградец»
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
17:00. «КАМАЗ» — «Кубань»
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
18:00. «Сокол» — «Шинник»
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
18:00. «Волгарь» — «Акрон»
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
19:00. «Арсенал» — «Динамо»
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
19:00. «Черноморец» — «Родина»
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
18:00. «Алания» — «Нефтехимик»
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск
19:30. «Химки» — «Торпедо»
Трансляции: Матч ТВ, Матч Премьер