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Сегодня, 13:15

Первая лига: расписание и трансляции матчей 2 тура ФНЛ

Второй тур Первой лиги по футболу стартует 23 июля
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
ФК &amp;quot;Химки&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Матчи 2-го тура Первой лиги пройдут 23 и 24 июля. «СЭ» публикует расписание игр и прямых трансляций игр 2-го тура ФНЛ 2023 / 2024.

Встречи между «СКА-Хабаровском и «Тюменью», а также «Химки» — «Торпедо» можно будет посмотреть в прямом эфире телеканалов «Матч ТВ» и «Матч Премьер». За остальными матчами можно будет следить в прямом эфире на сайте «Матч ТВ», а также с помощью сервиса VKВидео и в приложении Кинопоиска.

23 июля, воскресенье

10:30. «СКА-Хабаровск» — «Тюмень»
Трансляции: Матч ТВ, Матч Премьер

12:00. «Енисей» — «Ленинградец»
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

17:00. «КАМАЗ» — «Кубань»
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

18:00. «Сокол» — «Шинник»
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

18:00. «Волгарь» — «Акрон»
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

19:00. «Арсенал» — «Динамо»
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

19:00. «Черноморец» — «Родина»
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

24 июля, понедельник

18:00. «Алания» — «Нефтехимик»
Трансляции: Сайт «Матч ТВ», VK Видео, Кинопоиск

19:30. «Химки» — «Торпедо»
Трансляции: Матч ТВ, Матч Премьер

ФНЛ: календарь матчей и все команды первой лиги 2023 / 2024

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