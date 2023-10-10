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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 12:40

Франк Артига стал новым главным тренером «Родины»

Ана Горшкова
Корреспондент
Франк Артига.
Фото ФК «РодинА»
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Новым наставником «Родины» стал испанский тренер Франк Артига, сообщает пресс-служба клуба.

47-летний специалист до сегодняшнего дня возглавлял «Родину-2». Под его руководством в прошлом сезоне команда стала бронзовым призером третьей группы ФНЛ-2. В нынешнем идет «Родина-2» находится на втором месте в группе «Серебро» Дивизиона «А» второй лиги.

До прихода в «Родину» Артига много лет работал в структуре «Барселоны» и выиграл 12 чемпионских титулов в юношеском и молодежном футболе Испании.

Ранее стало известно, что Дмитрий Парфенов и руководство «Родины» приняли совместное решение приостановить сотрудничество.

В этом сезоне Мелбет-Первой лиги команда занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 17 очков в 13 играх.

Источник: ФК Родина
Первая лига
ФК Родина
Франк Артига
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«Родина» и главный тренер команды Парфенов приостановили сотрудничество