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Футболисты «Динамо Махачкала» не пострадали из-за беспорядков в Дагестане

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Президент «Динамо Махачкала» Гаджи Гаджиев сообщил «СЭ», что футболисты и персонал команды не пострадали после беспорядков в Дагестане.

«Из нашей команды при этих событиях никто не пострадал», — сказал Гаджиев «СЭ».

Вечером 29 октября несколько сотен человек собрались на территории аэропорта Махачкалы на акцию протеста, выступив против палестино-израильского конфликта. Участники акции прорвали ограждение и проникли на взлетную полосу, а также в здание аэропорта. В правительстве Дагестана сообщали, что ситуация находится под контролем, на месте работают силовые службы.

Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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