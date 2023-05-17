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17 мая, 11:31

Гаджиев опроверг информацию об отказе махачкалинского «Динамо» от прохождения лицензирования для РПЛ

Алина Савинова
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что клуб не отказывался от процедуры получения лицензии для выступления в РПЛ.

«Это неправда. Там все не так просто. Речь идет о том, что нужно платить за установку Fan ID, необходимого в премьер-лиге. А что за него платить, когда ничего не ясно? Выйдем мы в премьер-лигу или нет, неизвестно. Мы не можем транжирить деньги. Сам по себе это порядок неправильный. Если бы у нас было положение, как у «Балтики», тогда другое дело. Тратить деньги нужно тогда, когда есть смысл. А 25 миллионов рублей — это большие деньги. Тем более что лицензия действует один год», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что «Алания» и «Динамо» не получат лицензию РФС-1, которая позволяет участвовать в стыковых матчах и выступать в чемпионате России.

Махачкалинский клуб идет на 5-й строчке в турнирной таблице первой лиги, набрав 46 очков. Команда может получить право участвовать в стыковых матчах из-за недопуска «Алании», занимающей 3-е место (55 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-oproverg-otkaz-makhachkalinskogo-dinamo-ot-prokhozhdeniya-licenzirovaniya-dlya-rpl-251692/
Футбол
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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