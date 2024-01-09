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9 января, 22:52

Газизов прокомментировал информацию о возможной аренде Москвичева в махачкалинское «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможной аренде 19-летнего вратаря «Зенита» Богдана Москвичева.

«Богдан нам очень нравится. Мы считаем его одним из самых перспективных молодых вратарей России. Хотелось бы, чтобы он к нам пришел. Пока мы находимся в стадии переговоров. Почему мы хотим вариант аренды с выкупом? Потому что в таком случае, мне кажется, есть коммерческий подход к этому и правильность решения. В «Зените» работают грамотные менеджеры. Если бы Богдан уже был устоявшимся футболистом, тогда можно было вести разговор только об аренде. Но этот парень развивается. Мы можем друг другу помочь и в то же время иметь какой-то коммерческий интерес. Я не уговариваю «Зенит». Мы находимся в нормальных деловых и теплых отношениях с руководством «Зенита». Думаю, что должно быть все хорошо. Нам бы хотелось видеть Богдана в своих рядах», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Москвичев сыграл 13 матчей в Молодежной футбольной лиге за дубль «Зенита» и пропустил 13 голов. Действующее трудовое соглашение с сине-бело-голубыми действует до лета 2026 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shamil-gazizov-my-nahodimsya-v-stadii-peregovorov-s-zenitom-po-moskvichevu/
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
Шамиль Газизов
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