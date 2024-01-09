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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 16:55

Шамиль Газизов: «Нет опасений, что Бердыев покинет махачкалинское «Динамо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов оценил возможный уход главного тренера Курбана Бердыева.

«Нет опасений. Честно говоря, я об этом даже не задумывался. Думаю, что Курбана Бекиевича все устраивает. Смысл об этом разговаривать? Мы идем на первом месте. Других путей, кроме как доказывать, что ты там не зря, нет», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Бердыев возглавил «Динамо» в июле 2023 года. После 20 туров махачкалинская команда лидирует в Мелбет-Первой лиге с 37 очками.

Источник: РБ Спорт
ФК Динамо (Махачкала)
Курбан Бердыев
Шамиль Газизов
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