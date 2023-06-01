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Сегодня, 18:55

Гендиректор «Балтики» Волженкин: «Чемпионами в первом сезоне РПЛ мы вряд ли станем»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин рассказал о задачах команды в РПЛ.

«Надо реалистично смотреть на вещи. Понятно, что чемпионами в первом сезоне мы вряд ли станем (смеется). Но в то же время мы однозначно не хотим быть командой-лифтом, хотим, выйдя в РПЛ, остаться там надолго, развиваться и стать чем-то неотъемлемым для лиги. Будем стараться финишировать в середине таблицы», — цитирует Волженкина «Чемпионат».

«Балтика» обеспечила себе досрочный выход в РПЛ. Калининградская команда с 64 очками занимает второе место в турнирной таблице первой лиги.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5121803-chempionami-v-pervom-sezone-my-vryad-li-stanem-gendirektor-baltiki-o-zadachah-v-rpl.html
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