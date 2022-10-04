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Сегодня, 17:29

Гендиректор «СКА-Хабаровска» заявил, что начальник стадиона получил повестку в рамках частичной мобилизации

Артем Бухаев
Корреспондент

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Михаил Гусев в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о получении повесток в команде в рамках частичной мобилизации.

«Пришла повестка начальнику стадиона, но у него беременная жена. Ему сделали небольшую отсрочку. Мы подали списки. Один список — региональный. Другой в Министерство спорта через руководителя лиги. Сегодня уточнял у Наиля Измайлова, он сказал, что вопрос должен быть решен в течение 3 дней. Все футболисты и функционеры должны получить отсрочку. Вроде на год. Но как будет на самом деле — не знаю», — сказал Гусев «СЭ».

21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации вооруженных сил.

Футбол
ФК СКА-Хабаровск
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