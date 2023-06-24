Гендир «Кубани» — о сохранении прописки в первой лиге: «Было опустошение и понимание, что проделана большая работа»

Генеральный директор «Кубани» Любомир Кантонистов в интервью «СЭ» рассказал об эмоциях после победы в 34-м туре Первой Лиги над «Уфой» (2:1), которая позволила клубу сохранить пропуску в дивизионе.

«Эмоции были бурные у всех. Но лично у меня было опустошение и понимание того, что проделана большая, тяжелая и кропотливая работа. Никто на нас не ставил зимой в связи с теми событиями, которые происходили в клубе. После игры превалировало чувство удовлетворения от того, что решили задачу, но эмоций на празднование, честно говоря, не осталось. Все прекрасно понимали, что это игра из серии все или ничего. По тренировочному процессу лучше обращаться к главному тренеру, но я видел целенаправленную подготовку к конкретному сопернику. Со своей стороны мы с ребятами поговорили. Хотя дополнительный настрой и не требовался. Все сами всё осознавали», — сказал Кантонистов «СЭ».

«Кубань» в сезоне-2022/23 заняла 14-е место в первой лиге, набрав 37 очков.

Полностью интервью Любомира Кантонистова читайте на сайте «СЭ».