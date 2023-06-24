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Сегодня, 10:15

Гендир «Кубани» — о назначении Григоряна: «Покажите мне тренера, который в этой ситуации мог избавить команду от понижения»

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Кубани» Любомир Кантонистов в интервью «СЭ» прокомментировал назначение Александра Григоряна на пост главного тренера клуба за три тура до окончания сезона в первой лиге.

«Не сомневался, что после поражения от махачкалинского «Динамо» за три тура до конца, нужны перемены. В том матче был безвольный первый тайм, хотя нам нужна была победа, как никогда. Мы вышли не умирать, а словно играть товарищескую встречу. Команде нужна была встряска и перемены, только это и могло помочь. Пришлось идти на этот шаг, чтобы спасти весь сезон. Обидно, что в начале весны вылезли из ямы, стали побеждать, а потом все пошло под откос. Григорян знает, как работать в таких ситуациях и умеет это делать. В первую очередь обратился именно к нему, но он мог бы и не дать согласие. У любого тренера спроси, хочет он пойти в команду, которая может вылететь за три тура до конца? Многие это воспримут, как самоубийство. Зная характер и тренерскую карьеру Григоряна, который попадал в аналогичные истории, была надежда, что он справится с задачей. Когда мы с ним созвонились, то он долго не думал, сразу же дал согласие. Понимал, что беру на себя всю ответственность. Рисковал? Да. Но другого решения и развития событий для себя не видел, нельзя было пустить все на самотёк. Если бы мы не сделали те шаги, вылетели бы из Первой лиги. Покажите мне тренера, который в этой ситуации мог прийти в команду и избавить ее от понижения в классе. Альтернативы ему я не видел», — сказал Кантонистов «СЭ».

Григорян возглавил «Кубань» в мае этого года. Под его руководством краснодарцы заняли 14-е место в первой лиге, набрав 37 очков.

Полностью интервью Любомира Кантонистова читайте на сайте «СЭ».

Любомир Кантонистов
ФК Кубань
Александр Григорян
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