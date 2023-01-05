Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 15:55

Генеральный директор «Уфы»: «Мы ставим задачу вернуться в РПЛ»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о финансовом положении клуба.

«До Нового года мы закрыли все долги. Сейчас у клуба нет долгов, кроме долга региональному фонду. В «Уфу» пришли новые учредители в лице Минспорта, города Уфы и Фонда социальных программ. Проблемы у нас действительно были, но они постепенно уходят. Надеюсь только на лучшее.

Могу точно сказать, что этот сезон «Уфа» доиграет. Я верю, что клуб не только доиграет сезон, но будет и дальше существовать, прогрессировать. Однозначно, мы ставим задачу вернуться в РПЛ, никаких сомнений", — цитирует Газизова «РБ Спорт».

«Уфа» занимает 16-ю позицию в турнирной таблице первой лиги, набрав 18 очков в 20 встречах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/shamil-gazizov-do-novogo-goda-my-zakry-li-vse-dolgi-stavim-zadachu-vernut-sya-v-rpl/
Первая лига
РПЛ
ФК Уфа
Шамиль Газизов
4
1
Читайте также
Кенийцы, американцы и другие. Кто провинился с допингом в 2022 году
Отец Волочковой был чемпионом СССР, а старость проводит в инвалидном кресле
Путин позвонил мальчику Давиду, чью открытку снял с «Елки желаний»
Британский полковник допустил прямое столкновение России и НАТО в 2023 году
Экс-разведчик США назвал РФ первой осмелившейся открыто противостоять НАТО страной
Генсек НАТО назвал поставки оружия Киеву «путем к миру»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

В «Енисее» рассказали, когда назначат главного тренера команды

Тихонов — о тренерской карьере: «Были предложения от российских команд, но я отказался»