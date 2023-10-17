Тренер «Алании» Василенко: «У меня есть мечта попасть на стажировку к Клоппу в «Ливерпуль»

Главный тренер «Алании» Олег Василенко рассказал о желании попасть на стажировку к главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу.

«Интересно ли мне поехать на стажировку к тренеру, который работает со звездами? 100 процентов. У меня и есть такое желание. Потому что я всегда пользуюсь случаем учиться у всех. Помимо моих коллег, с которыми мы работаем в ФНЛ, я очень много подмечаю нюансов во время игр, общений с ребятами, с коллегами из РПЛ. Поехать за границу? Да, мне очень хотелось бы. У меня есть мечта попасть к Клоппу в «Ливерпуль», — сказал Василенко в интервью Илье Казакову для программы «Футбол России» на канале «Россия 24».

После 14 туров Мелбет-Первой лиги «Алания» занимает 1-е место, набрав 28 очков.