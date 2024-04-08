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Судейство

Сегодня, 20:45

«Химки» — «Арсенал»: Сторожук нарушил дисциплинарный регламент. Он не имел права общаться с командой

Александр Бобров
Шеф-редактор
Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук провел установку с трибуны.
Фото Скриншот трансляции
Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук провел установку с трибуны.
Фото Скриншот трансляции
Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук провел установку с трибуны.
Фото Скриншот трансляции
Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук провел установку с трибуны.
Фото Скриншот трансляции
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В перерыве матча 26-го тура первой лиги «Химки» — «Арсенал» главный тренер туляков Александр Сторожук, отбывающий дисквалификацию, нарушил статью 17 дисциплинарного регламента РФС. Он, находясь на трибуне, провел установку, дав указания игрокам.

Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук провел установку с трибуны.
Фото Скриншот трансляции
Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук провел установку с трибуны.
Фото Скриншот трансляции

В статье 17 дисциплинарного регламента говорится, что «дисквалифицированное лицо не вправе до, во время и после матча, в течение которого реализуется его дисквалификация:

— исполнять свои обязанности, предусмотренные регламентом соревнования (в том числе присутствовать на пресс-конференциях и давать флэш-интервью);

— находиться в подтрибунном помещении стадиона, где проводится матч, в раздевалках команд и игровой зоне, включая технические зоны;

— связываться с любым лицом, участвующим в матче (игроки, персоналом команды), посредством любых средств.

ФК Арсенал (Тула)
ФК Химки
Александр Сторожук
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