Судейство
Сегодня, 20:45
В перерыве матча 26-го тура первой лиги «Химки» — «Арсенал» главный тренер туляков Александр Сторожук, отбывающий дисквалификацию, нарушил статью 17 дисциплинарного регламента РФС. Он, находясь на трибуне, провел установку, дав указания игрокам.
В статье 17 дисциплинарного регламента говорится, что «дисквалифицированное лицо не вправе до, во время и после матча, в течение которого реализуется его дисквалификация:
— исполнять свои обязанности, предусмотренные регламентом соревнования (в том числе присутствовать на пресс-конференциях и давать флэш-интервью);
— находиться в подтрибунном помещении стадиона, где проводится матч, в раздевалках команд и игровой зоне, включая технические зоны;
— связываться с любым лицом, участвующим в матче (игроки, персоналом команды), посредством любых средств.