Евсеев перед матчем с «Родиной»: «Качественная команда, которая играет в быстрый футбол»

Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от матча с «Родиной» в 13-м туре Мелбет-Первой лиги.

«Родина» довольно качественная команда. Руководитель и тренерский штаб во главе с Дмитрием Парфеновым мне хорошо знакомы. В прошлом сезоне они добились стыковочных игр и неплохо выглядели. Могли пройти и дальше, поэтому сейчас от них ждут большего. «Родина» играет в быстрый футбол, в то же время — комбинационный. В переходных фазах очень много длинных передач с большой группой атакующих игроков. Поэтому ожидать можно разного. Мы видим по результатам, где они, имея преимущество, проигрывают, в частности, «Шиннику». Или же наоборот, игра на выезде в Тюмени, где было много силовой борьбы, команда не закрывается, играет и соперник дает играть. Поэтому тут нас ждет обоюдоострая атакующие игра. Много факторов будет иметь значение», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

«Кубань» сыграет с «Родиной» 8 октября. Начало — в 17.30. Команда Евсеева с 6 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице первой лиги.