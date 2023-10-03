Горлова назначили исполняющим обязанности главного тренера «Торпедо»

Сегодня, 14:05
Артем Горлов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Торпедо», сообщает пресс-служба клуба.
36-летний специалист будет готовить московскую команду к матчу 13-го тура Мелбет-Первой лиги против «Тюмени». Игра пройдет 9 октября.
Горлов работает в «Торпедо» с июля этого года. Ранее он возглавлял «Енисей» и «Пари НН».
3 октября «Торпедо» объявило об уходе Жозепа Клотета с поста главного тренера. Сообщалось, что по итогам переговоров совет директоров клуба принял решение прекратить сотрудничество с испанским специалистом и его ассистентом Берто Лладо.
По итогам прошлого сезона московская команда вылетела из РПЛ и на данный момент занимает 9-е место в Мелбет-Первой лиге, набрав 17 очков за 12 туров.
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