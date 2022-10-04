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Сегодня, 17:34

Дмитрий Губерниев: «На систему «весна-осень» надо переходить всем: и первой лиге, и РПЛ»

Губерниев прокомментировал возможный переход второй лиги на систему «весна-осень»
Дмитрий Барулев

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявление президента ФНЛ Наиля Измайлова о возможном переходе второй лиги на систему «весна-осень».

«Надо всем переходить на систему «весна-осень». Потому что люди, которые переходили на нынешнюю систему, больше думали о том, как набить карманы, а не о российском футболе. Это абсолютно дурацкая была история. Когда в июне трава вырастает, мы в футбол не играем. Наконец-то появился человек, который действительно назвал вещи своими именами. Люди наживались на трансферных окнах, на футболистах, всем было насрать на развитие футбола в стране. А разговоры о том, что Еврокубки проходят сразу после завершения чемпионата, в пользу бедных. Советский Союз прекрасно играл чуть позже и выигрывал, и все было нормально, команды выигрывали. Поэтому я считаю, что на систему «весна-очень» надо переходить и первой лиге, и РПЛ. Все нормальные люди так считают. В России надо играть в футбол, когда вырастает нормальная трава. В конце мая, июне. Особенно сейчас, когда мы не играем нигде, кроме России», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее 4 октября президент ФНЛ Наиль Измайлов заявил, что рассматривается возможность перевода второй лиги на систему «весна-осень».

Футбол
Первая лига
РПЛ
Дмитрий Губерниев
Наиль Измайлов
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