Аджоев: «Мы поддерживаем Наиля Измайлова! Вперед к свершениям!»

Аджоев поздравил Измайлова с избранием на пост президента ФНЛ

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев в разговоре с «СЭ» отреагировал на избрание Наиля Измайлова новым президентом ФНЛ.

«Мы поддерживаем Наиля Измайлова. Вчера перед выборами обсуждали все в клубе. Это хорошая кандидатура. Поздравляем! Вперед к свершениям! Измайлов улучшит первую лигу? Время покажет, будем смотреть», — сказал Аджоев «СЭ».

Срок полномочий нового президента лиги составляет 4 года.

7 июля Александр Алаев объявил об уходе с поста президента ФНЛ. Он стал главой РПЛ.