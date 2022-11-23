Игрок сборной Туниса Тальби: «Слуцкий — замечательный тренер»

Бывший защитник «Рубина» Монтассар Тальби в интервью «СЭ» поделился своим мнением о бывшем главном тренере казанской команды Леониде Слуцком.

— Когда я ушел, Леонид спустя некоторое время прислал сообщение, и мы остаемся на связи, — подчеркнул Тальби. — Недавно видел новости, что он ушел из «Рубина». У меня о Слуцком приятные воспоминания, работа с ним — отличный опыт. Это замечательный тренер, и я рад, что был его игроком на протяжении сезона. Многое узнал от него и желаю всего наилучшего. Думаю, в течение нескольких дней пообщаемся.

— Чему конкретному вы научились у Слуцкого?

— Узнал многие тактические детали. Леонид очень большое внимание уделяет футбольным мелочам. Мы смотрели много видео, тщательно их разбирали — и я чувствовал, что могу у него развиваться. Когда сезон начался, «Рубин» выглядел хорошей командой, где я рос, много всего почерпнул и стал более сильным.

Однако из-за решения ФИФА о приостановке контрактов мы потеряли много иностранцев. Получилась тяжелая концовка чемпионата, и, к сожалению, не удалось сохранить место в РПЛ. Сейчас слежу за «Рубином», кажется, он идет на третьем месте в своей лиге.

Летом 24-летний игрок сборной Туниса перешел в «Лорьян». Во вторник, 22 ноября, защитник провел на поле весь матч ЧМ-2022 с Данией (0:0).