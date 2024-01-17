Источник: «Торпедо» не рассматривало Зырянова на пост главного тренера

«Торпедо» не рассматривало Константина Зырянова на пост главного тренера команды после отставки Артема Горлова, сообщает «Спорт День за Днем».

Ранее сообщалось, что Зырянов мог возглавить московскою команду в ноябре после ухода из клуба испанца Жозепа Клотета. Однако тогда ему предпочли Горлова, который руководил черно-белыми на протяжении восьми туров Мелбет-Первой лиги.

17 января «Торпедо» объявило о назначении российского специалиста Олега Кононова на пост главного тренера автозаводцев. Контракт с ним рассчитан на 2,5 года.

«Торпедо» занимает 8-е место в таблице ФНЛ с 27 очками в 20 матчах. Отставание от второй строчки (прямая путевка в РПЛ) — 9 очков, от зоны стыков — 8 очков.