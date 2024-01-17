Источник: «Торпедо» не рассматривало Зырянова на пост главного тренера

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«Торпедо» не рассматривало Константина Зырянова на пост главного тренера команды после отставки Артема Горлова, сообщает «Спорт День за Днем».
Ранее сообщалось, что Зырянов мог возглавить московскою команду в ноябре после ухода из клуба испанца Жозепа Клотета. Однако тогда ему предпочли Горлова, который руководил черно-белыми на протяжении восьми туров Мелбет-Первой лиги.
17 января «Торпедо» объявило о назначении российского специалиста Олега Кононова на пост главного тренера автозаводцев. Контракт с ним рассчитан на 2,5 года.
«Торпедо» занимает 8-е место в таблице ФНЛ с 27 очками в 20 матчах. Отставание от второй строчки (прямая путевка в РПЛ) — 9 очков, от зоны стыков — 8 очков.