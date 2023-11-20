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Колумбийский защитник карагандинского «Шахтера» Франциско Кампо тренируется в расположении махачкалинского «Динамо», сообщает Metaratings.ru.
Отмечается, что у махачкалинского клуба уже полностью выбрана квота, допустимая в Первой лиге, — четыре человека. Предположительно «Динамо» может убрать из заявки 22-летнего южноафриканского нападающего Сантино Смита.
Кампо выступает за «Шахтер» с февраля 2023 года. Всего за клуб он провел 22 матча, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.