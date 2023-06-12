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Сегодня, 19:55

Капитан молодежной команды «Спартака» Ишутин проведет сборы в составе «Черноморца»

Алина Савинова
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Первый предсезонный сбор «Черноморца» посетит капитан молодежной команды «Спартака» Андрей Ишутин, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, помимо него, к команде может присоединиться форвард Артем Делькин, который близок к подписанию контракта с новороссийской командой.

19-летний Ишутин провел 15 игр в МФЛ сезона-2022/23, отметился 2 голами и 4 результативными передачами. 32-летний Делькин в минувшем сезоне забил 8 мячей в 32 играх за «Волгарь».

По итогам сезона «Черноморец» занял первое место в группе 1 ФНЛ-2 и вышел в первую лигу.

Источник: https://metaratings.ru/news/kapitan-molodyozhnoi-komandy-spartaka-ishutin-proidyot-sbory-s-chernomorcem-258288/
Футбол
Первая лига
ФК Спартак (Москва)
ФК Черноморец (Новороссийск)
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