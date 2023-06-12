Капитан молодежной команды «Спартака» Ишутин проведет сборы в составе «Черноморца»

Первый предсезонный сбор «Черноморца» посетит капитан молодежной команды «Спартака» Андрей Ишутин, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, помимо него, к команде может присоединиться форвард Артем Делькин, который близок к подписанию контракта с новороссийской командой.

19-летний Ишутин провел 15 игр в МФЛ сезона-2022/23, отметился 2 голами и 4 результативными передачами. 32-летний Делькин в минувшем сезоне забил 8 мячей в 32 играх за «Волгарь».

По итогам сезона «Черноморец» занял первое место в группе 1 ФНЛ-2 и вышел в первую лигу.